Bando periferie | Anci sospende le relazioni istituzionali con il Governo La ministra

Fondi periferie - Anci abBandona riunione : “Cancellato l’ordine del giorno - costretti a interrompere relazioni con il governo” : L’Anci lascia la riunione della Conferenza unificata e interrompe le relazioni con il governo: la rottura si consuma sui Fondi per il bando periferie. Oggi l’intesa prevista in Unificata, primo passo per il ripristino dei Fondi, è stata tolta dall’ordine del giorno della riunione dopo essere stata inserita al punto 4 nella convocazione dello scorso 13 settembre. “Ci vediamo costretti come Anci, nostro malgrado, a interrompere le ...

Periferie : sindaco Belluno - cautela sul Bando e fiducia nel premier (2) : (AdnKronos) - "Da parte dei sindaci – continua Massaro – viene ribadita la piena volontà di collaborare con il Governo, con la disponibilità trasversale di tutti i primi cittadini italiani. Non viene però meno la determinazione nel portare avanti l'interesse dei cittadini, anche contro decisioni pol

Periferie : sindaco Belluno - cautela sul Bando e fiducia nel premier : Belluno, 19 set. (AdnKronos) - cautela e attesa per gli sviluppi futuri e fiducia nell'istituzione del Presidente del Consiglio: questi i sentimenti che hanno animato il Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani oggi a Roma, al quale ha presenziato anche il primo cittadino di B

Bando periferie "congelato" «Nessuna rapina di fondi» : Nessuna 'rapina' di soldi già stanziati, nessun abBandono delle periferie e tantomeno delle autonomie . Ad intervenire sulla questione del Bando periferie all'indomani delle accuse dei rappresentanti ...

Decreto Milleproroghe - On. Franco Vazio - Pd - : "Blocco fondi Bando periferie - disastro per il ponente ligure" : Nota ufficiale firmata dall'On. Franco Vazio del Partito Democratico e dal segretario provinciale del Pd Giacomo Vigliercio relativa al cosidetto Decreto Milleproroghe : ' Con il Decreto Milleproroghe ...

Bando periferie - Di Muro : 'Nessun dispetto a Imperia' : Bando Periferie 'A Imperia quindi, che vede il riconoscimento di un contributo di 18 milioni di euro per la realizzazione della pista ciclabile e la riqualificazione del parco urbano, nessuno da Roma ...

Bando periferie - Decaro - Anci - : "Stralciati 1 - 6 miliardi. Chiediamo una soluzione al governo" : "Stiamo chiedendo al governo di darci una mano per risolvere un problema che è nato al Senato, con un emendamento fatto di notte, sono stati stralciati 1,6 miliardi che servono alle periferie del ...

Roma : vertice sindaci e premier Conte - c'è anche Giordani. Bando periferie - si cerca una soluzione : E' in corso a Roma, nella Sala Verde di Palazzo Chigi, un vertice convocato dal premier Conte, che ha invitato una delegazione di sindaci per discutere il nodo del Bando periferie. Come è noto, i ...

Bando periferie - i sindaci incontrano Conte. Decaro (Anci) : “Siamo pronti a interrompere relazioni” : “Siamo qui per chiedere al presidente del Consiglio di darci una mano, perché al Senato con un emendamento notturno sono stati stralciati 1,6 miliardi che servono alle periferie del nostro paese. Siamo qui per chiedere una soluzione di questo problema: se possibile, anche dilazionare i finanziamenti senza fermare i Comuni che sono più avanti”. Lo dice il presidente dell’Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro, al suo ingresso a Palazzo ...

Bando periferie - il Pd : "Non si può stare a guardare : i parlamentari spezzini diano battaglia in aula" : La Spezia - "Domani, martedì 11 settembre, il Partito democratico ligure presenterà in aula gli emendamenti al decreto Mille Proroghe, con i quali si cercherà di salvare, nel corso del dibattito in ...

Stop al Bando periferie - Bologna pensa al ricorso : Lega assente Per i 5 stelle non sono arrivati i parlamentari ma il capogruppo M5s Massimo Bugani, che lavora con Luigi Di Maio a Palazzo Chigi. Bugani ha espresso apprezzamenti per i progetti ...

Lombardia : Fontana su Bando periferie - Governo faccia andare avanti Comuni : Milano, 8 set. (AdnKronos) - "La Lombardia si è subito fatta carico di elaborare una proposta che tuteli i Comuni che hanno già iniziato gli investimenti programmati in seguito al 'bando periferie'. Una proposta che consente agli Enti locali di utilizzare una quota degli avanzi. I presidenti di Regi

Bando Periferie. De Pascale - presidente ANCI ER - scrive ai parlamentari : "No al blocco dei progetti" : ... questi investimenti sono un aiuto alla crescita economica e del lavoro in diversi settori della nostra economia. Appare una scelta anche solo di puro buon senso ripristinare questi fondi. Inoltre è ...

Bando periferie - Anci : furto con destrezza a danno Comuni : Roma, 4 set., askanews, - 'Nel dl Milleproroghe, approvato in prima lettura al Senato, abbiamo trovato un'anomalia, definita furto con destrezza: furto perché ci sono stati tolti dei soldi che avevamo ...