Banca Carige : assemblea elegge sindaco Stefania Bettoni - vince Malacalza : Riflettori puntati sull'assemblea di Banca Carige , con lo scontro Malacalza-Mincione in primo piano per la scelta dei componenti del Consiglio di Amministrazione. L'assise si apre con il 64,2% del ...

Il comparto Bancario a Piazza Affari marcia in positivo - +0 - 84% - - guizzo positivo per Banca Carige : Teleborsa, - Il Settore Bancario italiano si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha aperto a 10.046,31, e si è poi portato ...

Banca Carige - al via assemblea. Presente il 64 - 2% del capitale : Teleborsa, - Si apre una giornata campale per Banca Carige. I soci sono chiamati in Assemblea per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Banca e già hanno affilato le armi. L'assise si apre ...

Banca Carige - Tribunale ammette lista Mincione : Teleborsa, - La lista presentata dalla Pop12 di Mincione potrà concorrere alla formazione del nuovo Consiglio di Amministrazione di Banca Carige. Lo ha deciso il Tribunale di Genova respingendo così ...

Banca Carige - verso la resa dei conti tra Malacalza e la cordata di Mincione. Il finanziere per cui lavorò Conte : Sono ore decisive per il futuro di Banca Carige. Per il 20 settembre è attesa un’assemblea di fuoco in cui si affronteranno due schieramenti: da un lato ci sarà l’industriale Vittorio Malacalza, che ha circa il 27% della Banca; dall’altro un patto fra soci (15,19%) capitanato dal finanziere Raffaele Mincione. Intanto però il clima si è già surriscaldato: Bankitalia ha congelato al 10% la quota che fa capo a Mincione e ai suoi ...

Banca Carige - GLG incrementa le vendite : Dal 6 settembre 2018, GLG Partners ha incrementato le posizioni corte su Banca Carige , dallo 0,62% allo 0,75%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte.

Piazza Affari : amplia il rialzo Banca Carige : Vigoroso rialzo per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,30%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB ...

Si muove in territorio negativo il comparto Bancario a Piazza Affari - -1 - 10% - - perde molto Banca Carige : Teleborsa, - Scambi negativi per il settore Bancario italiano, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha chiuso a 9.486,52, in diminuzione di 105,44 punti ...

Banca Carige - S.G.A. Spa possiede quasi il 5% : Teleborsa, - S.G.A. Spa , Società per la gestione di attività, , lo scorso 3 settembre 2018, ha acquisito una quota azionaria in Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia del 4,99%, che ...

Banca Carige - Malacalza chiede blocco lista Mincione : La Pop 12 di Mincione giudica infondate le motivazioni di Malacalza volte a bloccare la sua lista per il rinnovo del CdA all'assemblea di Banca Carige . "Le motivazioni a sostegno del ricorso sono a ...

Banca Carige - patto di voto tra Mincione - Volpi e Spinelli sul 15 - 2% : Teleborsa, - Il patto di sindacato dell'esercizio del diritto di voto siglato tra il finanziere Raffaele Mincione e gli imprenditori Gabriele Volpi e Aldo Spinelli è limitato all'assemblea del 20 ...