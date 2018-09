Bambino di 8 anni muore investito da scuolabus Ultime notizie Padova | autista indagato

Padova - Bambino di 8 anni muore investito da scuolabus/ Ultime notizie - la mamma ha un malore : Padova, bambino di 8 anni muore investito da scuolabus. Ultime notizie, la mamma che era con il piccolo ha subito un malore. Il ragazzino avrebbe fatto tutto da solo(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 16:07:00 GMT)

Reggio Emilia - bidello accusato di violenza sessuale : i medici confermano abusi su Bambino di 4 anni : Un bidello di un asilo di Reggio Emilia è indagato con l'accusa di aver violentato un bambino di quattro anni nei bagni della scuola. Secondo quanto riporta la stampa locale, l'inchiesta è partita ...

Bidello 51enne accusato di aver violentato un Bambino di 4 anni in un asilo di Reggio Emilia : L'indagine è partita dopo le denunce della madre che si è accorta dei comportamenti strani del piccolo, collegati anche ad alcuni disagi fisici. L'uomo, a cui non è stata applicata alcuna misura cautelare restrittiva, ora risulta disoccupato.Continua a leggere

Bidello 51enne accusato di aver violentato un Bambino di 4 anni in un asilo di Reggio Emilia : Il Bidello 51enne di un asilo di Reggio Emilia è indagato dalla procura con l'accusa di aver violentato un bambino di quattro anni nei bagni della scuola. Lo riporta la stampa locale.L'inchiesta è partita dopo le denunce della madre, che si sarebbe accorta di comportamenti strani del piccolo. E proprio lui, dopo pochi giorni, avrebbe raccontato tutto ai genitori, anche alla luce di alcuni disagi fisici che accusava.Gli accertamenti ...

Mugello - Bambino di un anno ucciso dal padre a coltellate. Salva la figlia di 7 anni : la mamma le ha fatto scudo con il corpo : Un bambino di un anno è morto, ucciso a coltellate dal padre a Sant'Agata, frazione del comune di Scarperia, nel Mugello, in provincia di Firenze. Michele è stato...

Uno spiedino gli trapassa la testa : Bambino di 10 anni sopravvive. I medici : “Un miracolo” : Xavier Cunningham stava giocando su una casa sull'albero a Harrisonville, nello Stato americano del Missouri, quando è stato attaccato da alcune api ed caduto su quel ferro accuminato che gli si è conficcato nel cranio fino a sbucare dalla nuca...Continua a leggere

Treviso - sconfigge la leucemia ma non i No-vax/ Bambino di 8 anni non può tornare a scuola : "Obbligo vaccini!" : No vax in classe, bimbo con leucemia non può andare a scuola. Cinque suoi compagni non sono vaccinati, un rischio troppo alto per il piccolo di appena 8 anni(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 23:06:00 GMT)

Violenta Bambino di 10 anni - lo uccide e ne fa a pezzi il corpo/ Poi confessa : condannato all'ergastolo : Violenta bambino di 10 anni, lo uccide e ne fa a pezzi il corpo. Quando la polizia risale a lui confessa: 35enne condannato all'ergastolo in Russia per il terribile omicidio(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 19:26:00 GMT)

Si ustiona con la miscela nel garage di casa - Bambino di otto anni in ospedale : Un bambino italiano di otto anni si è ustionato alla schiena nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 7 settembre 2018, mentre maneggiava della miscela nel garage di casa in borgata Vindrolere di ...

VACCINI - TORNA OBBLIGO DEL CERTIFICATO A SCUOLA?/ Milano - Bambino di 5 anni rimandato a casa - l'unico caso : VACCINI, TORNA l'OBBLIGO del CERTIFICATO a SCUOLA? Retromarcia M5s e Lega: TORNA in pista decreto Lorenzin. In Parlamento è spuntato un emendamento del relatore al Milleproroghe...(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 14:21:00 GMT)

Roma - Bambino di 11 anni investito sulla Colombo : è grave. Il guidatore ha 22 anni : Staca attraversando via Cristofor Colombo quando è stato centrato in pieno da un'auto. Un bambino di 11 anni è stato investito nella tarda serata di ieri all'altezza di viale Europa, nel quartiere Eur ...

Indonesia : la storia del Bambino di 2 anni che fumava 20 sigarette al giorno - : La storia del bambino Indonesiano di soli 2 anni, abituato a fumare un pacchetto di sigarette al giorno, ha fatto il giro del mondo grazie all'attenzione dei media attraverso giornali e programmi televisivi di natura medica e scientifica. Rapi Pamungkas, di soli 2 anni, ha conquistato la fama pubblica per essere stato ...