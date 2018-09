romadailynews

: Baglio: soluzione mucche e pecore era tutto un bluff: Roma – “Su pecore e mucche abbiamo… - romadailynews : Baglio: soluzione mucche e pecore era tutto un bluff: Roma – “Su pecore e mucche abbiamo… -

(Di giovedì 20 settembre 2018) Roma – “Suabbiamo scherzato! Per tosare l’erba dovevano essere la panacea per il decoro di parchi e giardini, a detta dell’assessora Montanari. Ma invece erano un. La risposta all’interrogazione della consigliera Svetlana Celli smaschera la fuffa di una maggioranza, capace solo di fare annunci che poi rimangono vane promesse”. “La risposta del direttore del dipartimento Ambiente e’ disarmante ‘Stiamo verificando la fattibilita’ del progetto valutando gli aspetti sanitari logistici. Se verra’ stabilita la fattibilita’ verra’ implementato un progetto pilota’. Basta promesse e annunci da questa maggioranza. La citta’ deve poter sperare in una ripresa. Le bugie come questa umiliano Roma”. Cosi’ in un comunicato la consigliera del Partito Democratico Valeria ...