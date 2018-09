Auto investe comitiva di turisti | cinque feriti

Roma - Auto sbanda e investe turisti vicino San Pietro : 5 feriti : Roma, 19 set., askanews, - Incidente vicino piazza San Pietro a Roma: un uomo ha perso il controllo dell'auto e investito una famiglia di turisti polacchi. Cinque i feriti, nessuno in pericolo di vita.

Londra - Auto investe fedeli moschea : 3 feriti/ Ultime notizie - terrorismo contro islamici o “crimine d’odio’? : auto investe fedeli islamici fuori da moschea a Brent, Londra: Ultime notizie, attacco terroristico o crimine d'odio islamofobo? La dinamica e le conseguenze: 3 feriti, uno grave(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 11:18:00 GMT)

Automobilista di 80 anni non dà la precedenza e investe un 18enne in moto. Succede a Padova : A Vigodarzere in provincia di Padova, un ragazzo di 18 anni è morto in un incidente stradale mentre era a bordo della sua moto, una KTM da cross, investito da una donna di 80 anni che non gli ha dato la precedenza. Francesco De Paoli, la vittima, era un appassionato di calcio e motori e, come si legge su TGPadova.it, fino al 2016 giocava nell'Indomita Vigodarzere.Lo schianto è avvenuto in via Roma all'incrocio con via Verdi: ...

“Follia!”. Minorenne ruba l’Auto del padre : investe una 17enne e fugge. Lei è grave : Un sabato sera di sangue lungo le carreggiate italiane. Due gli incidenti stradali del sabato sera nel Cremonese. Il primo nella città di Cremona, poco dopo la mezzanotte, che ha visto coinvolto un 57enne che è caduto dalla propria bici. Fortunatamente nessuna grave conseguenza, ma un ricovero in codice verde al’ospedale cittadino. Altro incidente, stavolta a Casalmaggiore – intorno alle due di notte – ha coinvolto due persone – una ragazza di ...

Minorenne ruba l'Auto al padre - investe una ragazza e fugge : grave una 17enne : Una ragazza di 17 anni di Casorate Primo , Pavia, è ricoverata in prognosi riservata al Policlinico San Matteo di Pavia , dopo essere stata investita da un'auto condotta da un suo coetaneo residente ...

Auto investe folla in Cina - 3 vittime e 43 feriti - : Un SUV rosso ha investito la folla in piazza nella città cinese di Hengyang, provincia Hunan. L'incidente Automobilistico a Hengyang ha causato 3 vittime e 43 feriti. L'autista è stato fermato ma non ...

Violenta l'ex e la investe per tre volte con l'Auto - 60enne allontanato dalla Campania : Dopo la fine della loro relazione lui - secondo quanto ricostruito dagli investigatori - l'avrebbe investita per tre volte con la macchina. E non solo. Si sarebbe reso anche autore di una violenza ...

Bolzano : Automobilista perde controllo del suv - investe passeggino e finisce nel cimitero : Al volante un novantenne rimasto ferito gravemente e trasportato in ospedale in elicottero dopo essere stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Il piccolo nel passeggino, sbalzato in strada bell'impatto, fortunatamente ne è uscito praticamente illeso.Continua a leggere

Guida Autonoma - FCA investe 30 milioni di dollari in un centro prove del Michigan : Il gruppo Fiat Chrysler Automobiles ha stanziato 30 milioni di dollari per ammodernare un centro prove nel Michigan e adeguarlo alle esigenze legate allo sviluppo delle tecnologie per la Guida autonoma. L'investimento riguarda, in particolare, il Chelsea Proving Grounds, una struttura a circa un'ora di auto da Detroit, già utilizzata negli ultimi anni per portare avanti la collaborazione con la Waymo, l'azienda responsabile del progetto della ...

Cremona - investe con l'Auto l'uomo accusato di aver stuprato la moglie : vendetta? : La vittima era in bicicletta: l'automobilista non è stato arrestato, perchè non è dimostrato che l'abbia fatto deliberatamente

Auto investe ciclista - morto : ANSA, - PORDENONE, 4 SET - Investimento mortale attorno alle 12 ad Azzano Decimo, Pordenone,: per cause al vaglio dei carabinieri, un uomo di 52 anni, residente della frazione di Tiezzo, di cui non ...

