Aumento dell' Iva | ipotesi sul tavolo | ma il governo frena

Luigi Di Maio : "L'Aumento dell'Iva è una fake news" : L'aumento dell'Iva "è una fake news, non è assolutamente vero, perché in questo governo non si permetterà ai soldi di uscire dalla porta e entrare dalla finestra, non vogliamo fare il gioco delle tre carte". Lo assicura il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo a Radio 24.Di Maio parla poi della questione Olimpiadi. Per l'organizzazione delle Olimpiadi del 2026, afferma, "lo Stato non deve metterci un euro". "Il Coni ...

Olimpiadi 2026 - Di Maio : “Lo Stato non deve metterci un euro”. E sul ventilato Aumento dell’Iva : “Fake news” : Per l’organizzazione delle Olimpiadi del 2026 “lo Stato non deve metterci un euro”. Lo ha chiarito il vicepremier Luigi Di Maio a Radio 24. “Il Coni doveva scegliere tra 3 candidature: siccome sono tre forze politiche diverse il Coni ha detto ‘facciamo le Olimpiadi del Nord’ e così alla fine si è creato soltanto il caos per un cerchiobbottismo ben noto. La situazione è impraticabile, quindi lo Stato non deve metterci un ...

Ipotesi Aumento dell’Iva per finanziare il taglio dell’Irpef. Di Maio smentisce : “Fake news” : Secondo un'indiscrezione di Repubblica, il ministro dell'Economia Giovanni Tria si preparerebbe a proporre un aumento selettivo dell'Iva per finanziare le misure espansive volute da Lega e Movimento 5 Stelle senza ricorrere all'aumento del deficit. Il vicepremier Luigi Di Maio smentisce e sostiene che la notizia sia una fake news.Continua a leggere

