ATP San Pietroburgo – Berrettini fa soffrire Shapovalov ma si arrende al terzo set

Tennis - ATP San Pietroburgo 2018 : Fabio Fognini subito eliminato. Sconfitto in due set da Martin Klizan : Finisce subito il torneo ATP di San Pietroburgo per Fabio Fognini. Il ligure, finalista lo scorso anno in Russia, è stato Sconfitto al secondo turno (bye per l’azzurro al primo) in due set dallo slovacco Martin Klizan, numero 65 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e quindici minuti di gioco. Nel primo set è decisivo un solo break, ottenuto dal mancino slovacco nel quarto gioco. Fognini gioca un pessimo game, perdendo ...

ATP San Pietroburgo – Vanni sconfitto ai sedicesimi di finale : l’azzurro ko contro Bautista Agut : Luca Vanni sconfitto ai sedicesimi di finale dell’ATP di San Pietroburgo: l’azzurro si arrende in due set allo spagnolo Roberto Bautista-Agut Dura 1 ora e 21 minuti l’esperienza di Luca Vanni all’ATP di San Pietroburgo. Il tennista azzurro, numero 170 del ranking mondiale maschile, è stato sconfitto all’esordio, nei sedicesimi di finale del torneo russo, da Roberto Bautista-Agut. Lo spagnolo, attualmente numero 26 della classifica ATP, si ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2018 : Luca Vanni sconfitto al primo turno da Roberto Bautista Agut : Termina subito l’avventura nel tabellone principale del torneo ATP 250 di San Pietroburgo di Luca Vanni. L’aretino, che passando le qualificazioni era tornato nel circuito che conta dopo 17 mesi dall’ultima partita giocata (allora fu Marrakech, in cui perse da Jiri Vesely), è stato sconfitto dal numero 5 del seeding, lo spagnolo Roberto Bautista Agut, per 7-5 6-2 in un’ora e 20 minuti di gioco. Vanni prova subito a ...

ATP San Pietroburgo – Berrettini soffre e vince all’esordio : sconfitto lo spagnolo Garcia-Lopez : Esordio complicato ma vincente quello di Matteo Berrettini nell’ATP di San Pietroburgo: l’azzurro batte in 3 set Guillermo Garcia-Lopez Primo turno davvero complicato per Matteo Berrettini nell’ATP di San Pietroburgo. Il tennista azzurro supera lo spagnolo Guilermo Garcia-Lopez solo dopo 2 ore di match. Berrettini, attualmente numero 62 del ranking mondiale maschile, ha ottenuto il successo in 3 set, conclusi con il punteggio di 6-7 (5-7) ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2018 : Matteo Berrettini supera all’esordio lo spagnolo Garcia-Lopez : Buona la prima per Matteo Berrettini nel torneo ATP di San Pietroburgo. All’esordio nel torneo azzurro il Tennista romano ha sconfitto lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, numero 80 della classifica, in tre set con il punteggio di 7-6 2-6 6-3 dopo due ore ed un minuto di gioco. Un primo set molto equilibrato, dove è il servizio a dominare. Berrettini difende una palla break nel quarto gioco e poi non concede nulla all’avversario. Si ...

ATP San Pietroburgo – Youzhny pronto al ritiro : “riposo? No - ho già tanti progetti interessanti” : Mikhail Youzhny è pronto a ritirarsi davanti al pubblico dell’ATP di San Pietroburgo: il russo ha in programma diversi progetti per il futuro Davanti al pubblico russo, dell’ATP di San Pietroburgo, Mikhail Youzhny è pronto a terminare la propria carriera. Diventano professionista nel 1999, il tennista russo si è tolto diverse soddisfazioni in carriera, fra le quali l’aver vinto 10 titoli ATP in singolare, 9 in doppio, ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2018 : subito fuori in doppio Daniele Bracciali e Marco Cecchinato : Dura 44 minuti il torneo ATP di San Pietroburgo nel doppio maschile per Daniele Bracciali e Marco Cecchinato, superati al primo turno del torneo russo con un nettissimo 6-2 6-0 dalla coppia tutta tedesca composta da Philipp Petzschner e Tim Puetz, in tabellone con il ranking protetto. Nel primo set c’è partita fino al 2-2: i tedeschi trovano il primo break nel quinto gioco e poi un secondo nel corso del settimo. In compenso Bracciali e ...