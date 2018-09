Atalanta | deciso l’allenatore per le prossime stagioni

calcioweb.eu

(Di giovedì 20 settembre 2018)B.C. e Gian Piero Gasperini sono lieti di annunciare di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto del tecnico sino al 2020-2021, con opzione in favore del Club anche per la stagione 2021-2022. Un allungamento del rapporto con l'obiettivo di dare continuità al progetto iniziato traed il tecnico nerazzurro nella stagione 2016-2017.