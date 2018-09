Aston Martin - Ipo | valutazione tra 4 | 5 e 5 | 7 miliardi di euro

Aston Martin DBZ Centenary Collection - L'inedita DBS GT e la DB4 GT per celebrare i 100 anni di Zagato : La Aston Martin ha voluto celebrare in anticipo i 100 anni della Zagato che ci festeggeranno nel 2019 creando la DBZ Centenary Collection. Si tratta di uno dei pacchetti più costosi e speciali mai proposti sul mercato: due vetture di altissimo livello costruite in 19 coppie, che saranno proposte a 6 milioni di sterline tasse escluse, pari a 6,76 milioni di euro. Si vendono solo al paio. Le vetture, non vendute singolarmente, sono quanto di ...

Aston Martin : la sportiva a zero emissioni Rapid E monterà speciali pneumatici Pirelli : La prima Aston Martin totalmente elettrica potrà contare su Pirelli quale partner tecnico ufficiale per lo sviluppo di...

Rapide E - la supercar Aston Martin dà la 'scossa'" : La Rapide E sarà anche un passo fondamentale nel nostro percorso di rilancio di Lagonda quale primo marchio premium a emissioni zero del mondo'. Grazie alle avanzate tecnologie di cui dispongono ...

Aston Martin - Rivelate le caratteristiche della Rapid E : Si avvicina il debutto della Rapide E, la prima elettrica dell'Aston Martin, destinata a essere prodotta in Galles in edizione limitata di 155 unità, ed emergono i primi dettagli tecnici. Sviluppata in stretta collaborazione con la Williams Advanced Engineering (WAE), la Rapide E ha costretto a trovare soluzioni specifiche per il confezionamento del sistema di batterie e motori nello spazio disponibile, concentrandosi sul ...

I piani ambiziosi di Aston Martin : quotarsi in borsa e produrre la DB5 di James Bond : Aston Martin, il produttore delle auto sportive più amate dall'agente 007 James Bond, ha annunciato che intende quotarsi alla borsa di Londra. L'Ipo, initial public offering, dovrebbe valorizzare la ...

Aston Martin in Borsa : i numeri : Dopo sette anni di crisi, nel 2017 l'azienda di auto di lusso ha ritrovato il primo utile lordo. E ora punta a incassare sul mercato 5 miliardi di sterline

Ferrari in pole position sulla scia dell'IPO di Aston Martin : Teleborsa, - Giornata di guadagni per Ferrari che fin da avvio seduta svetta sul principale listini milanese. Le azioni del Gruppo mostrano un rialzo del 2,91% scambiando a 113,35 euro per azione. A ...

