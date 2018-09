Assunzioni personale ATA | emergenza scuole sporche | stop agli appalti di pulizia

Personale Ata - è ufficiale : 9.800 Assunzioni entro il 31 agosto : Novità in vista per le assunzioni del Personale Ata. Le immissioni a ruolo devono essere effettuate entro il 31 agosto 2018. Così è specificato nella nota ministeriale prot. n. 34930 del Miur dello scorso 1° agosto, in cui tra l’altro viene anche ripartito il contingente per provincia e profilo, e gli accantonamenti effettuati per le assunzioni del Personale exLsu e Co.Co.Co. Leggi anche “Scuola: ecco le assunzioni per l’anno ...

Personale ATA - è ufficiale : Assunzioni entro fine Agosto : Nuovi importanti aggiornamenti circa il Personale ATA. Con la nota ministeriale prot. numero 34930 del primo Agosto 2018, il Ministero dell’Istruzione ha fornito finalmente informazioni chiare e precise sulle modalità di assunzione a tempo indeterminato per il prossimo anno scolastico. Come leggiamo da Orizzonte Scuola, alla nota sono allegati gli accantonamenti svolti per le assunzioni […] L'articolo Personale ATA, è ufficiale: ...

Personale ATA : Assunzioni 2018/2019 part time : Il Personale ATA che verrà immesso in ruolo entro il prossimo 31 agosto potrà optare da subito per un contratto di lavoro a tempo parziale. Non sarà, perciò, necessario attendere marzo per farne richiesta. I 9.838 neo immessi, così come stabilito dall’art. 44, comma 8, del CCNL del 29 novembre 2007, stipulando un nuovo contratto […] L'articolo Personale ATA: assunzioni 2018/2019 part time proviene da Scuolainforma.

Scuola - dal Consiglio dei ministri via libera a 57.322 Assunzioni di personale docente : Di queste, 43.980 riguardano prof su posto comune, 13.342 insegnanti su posto di sostegno e 212 dirigenti scolastici. Per evitare che i docenti chiedano il trasferimento appena unanno dopo il concorso, verrà bandito solo dove ci sono posti liberi, vincolando poi, per un periodo, la permanenza di chi vieneassunto".

Scuola - da Cdm via libera a 57.322 Assunzioni di personale docente : Il Consiglio dei ministri ha approvato l'autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l'anno scolastico 2018-2019, 57.322 unità di personale ...

Miur - Assunzioni 2018/19 personale ATA : le tabelle analitiche ufficiali : Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale 576 il Miur ha stabilito i contingenti per le assunzioni 2018/19 a tempo indeterminato del personale ATA. La nota 34930 del 1° agosto 2018 fornisce le indicazioni operative agli Uffici Scolastici Regionali. Potete scaricare o visualizzare le tabelle analitiche della suddivisione in fondo a questo articolo. personale ATA, assunzioni […] L'articolo Miur, assunzioni 2018/19 personale ATA: le ...

Personale Ata : In arrivo il decreto per le Assunzioni di 9.838 lavoratori : Il Miur Ministero Istruzione Universita' e Ricerca ha provveduto ad inoltrare al Ministero di Economia e Finanza la richiesta di autorizzazione alle nomine di 57mila nuovi docenti. Durante un summit informatico con i sindacati, questa la notizia che tanti aspiranti lavoratori di ruolo nel comparto Scuola attendevano. Il neo Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ha firmato il decreto con cui chiede l’autorizzazione ad oltre 67mila nuove ...