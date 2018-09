Asia Argento | la clamorosa rinuncia | perché adesso dice no a X Factor

X Factor 2018 - le audizioni : stasera la terza puntata con Asia Argento ancora tra i giudici : Questa sera su Sky Uno, alle 21.15, la terza puntata di audizioni di X Factor 2018. Ospite d'eccezione Tommaso Paradiso dei The Giornalisti.

XXX/ Su Cielo il film con Vin Diesel e Asia Argento (oggi - 20 settembre 2018) : xXx, il film d'azione in onda su Cielo oggi, giovedì 20 settembre 2018. Nel cast: Vin Diesel, Asia Argento, Samuel L. Jackson, alla regia Rob Cohen. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 09:16:00 GMT)

X Factor 12 : Asia Argento non tornerà in giuria - ancora ignoto il nome del suo sostituto : Asia Argento ha detto no ad un suo richiestissimo reintegro nel cast di X Factor 12 [VIDEO]: è questa la notizia che ha lanciato il settimanale Chi nel suo numero uscito mercoledì 19 settembre. Stando a quello che si legge sul web in queste ore, sembra che la romana abbia rifiutato la proposta di essere nominata nuovamente giudice del talent. Nonostante il pubblico e i ragazzi che ha scelto la richiedano a gran voce, l'attrice vorrebbe restare ...

Nuovo giudice X Factor 2018/ Manuel Agnelli e Fedez difendono Asia Argento ma il passo indietro è definitivo : Nuovo giudice X Factor 2018, chi sarà? Manuel Agnelli e Fedez difendono Asia Argento dalle accuse di Jimmy Bennett: ecco tutti i possibili nomi del talent show.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 07:01:00 GMT)

Asia Argento/ L'attrice colpita dalle "mille anime" dei concorrenti (X Factor 2018) : Asia Argento, tra le tante polemiche l'artista è la vera sorpresa dell'edizione del programma. Cosa accadrà nella nuova puntata delle Audizioni? (X Factor 2018)(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 06:53:00 GMT)

GFVip - tutti i no : da Anna Falchi ad Asia Argento. Eli Gregoraci stoppata - la sorella di Ronaldo non parla... : Svelati i nomi di Valerio Merola e la duchessa Daniela Del Secco D'Aragona, il cast del Grande Fratello Vip è al completo. Prima dell'ufficializzazione dei reclusi sulla rete sono uscite diverse ...

Domenica In - “passera” e “cunnilingus” nel talk del pomeriggio : la Rai avvia una verifica interna sul “caso Asia Argento” : Diventa un caso la prima puntata della nuova Domenica In, il contenitore che ha debuttato il 16 settembre su Rai1 con la conduzione di Mara Venier. Nel talk show iniziale, similArena di Massimo Giletti, dedicato al caso Argento si è scivolati più volte parlando di “passera” e “cunnilingus” alle due del pomeriggio. “Sinceramente sono abituata a NON GUARDARE questi ‘processi’ consumati in squallidi salotti ...

X Factor 2018 - ultime news su Asia Argento : i ragazzi la rivogliono ma lei rifiuta : Asia Argento, emersi nuovi dettagli sul suo ritiro da X Factor: ragazzi contrari al suo abbandono Come in molti sapranno, a seguito delle accuse mosse da Jimmy Bennet nei suoi confronti, Asia Argento ha dovuto dire addio al suo incarico di giudice di X Factor 2018. Dal comunicato reso noto da Sky Italia, infatti, l’attrice […] L'articolo X Factor 2018, ultime news su Asia Argento: i ragazzi la rivogliono ma lei rifiuta proviene da ...

Non è l’Arena : Jimmy Bennett coinvolto nel “caso” Asia Argento - ospite di Massimo Giletti : Jimmy Bennett, coinvolto nel caso Asia Argento, sarà ospite nella prima puntata di Non è l’Arena di Massimo Giletti, domenica 23 settembre 2018. Il programma di approfondimento politico e culturale dal taglio giornalistico torna quindi con uno scoop eccezionale: Jimmy Bennett ospite in esclusiva. Jimmy Bennett: ospite della domenica di Giletti Non è l’Arena, che ha registrato ascolti record la scorsa stagione- grazie anche alla presenza di ...

Asia Argento pronta ad azioni legali contro Rose McGowan e Rain Dove : Aggiornamento 18 settembre 2018. Asia Argento ha nuovamente scritto pubblicamente a Rose McGowan. Tempo scaduto per l'attrice.pRosegui la letturaAsia Argento pronta ad azioni legali contro Rose McGowan e Rain Dove pubblicato su Gossipblog.it 18 settembre 2018 23:52.

Colpaccio di Giletti - Bennett gli racconta tutta la verità. E Asia Argento trema : Massimo Giletti fa il Colpaccio mondiale: domenica sera a 'L'Arena' su La7 avrà ospite Jimmy Bennett, il giovane attore che ha accusato Asia Argento di violenza sessuale quando era minorenne. È la ...

