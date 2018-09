Ascolti TV | Mercoledì 19 settembre 2018 : Real Madrid - Roma Su Rai1 Real Madrid-Roma ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Ma che bella sorpresa ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Rocco Schiavone ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 The Day After Tomorrow ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno ...

Ascolti TV | Mercoledì 12 settembre 2018. The Good Doctor domina (18.9%). Sotto il 10% Vieni da Me e Il Paradiso - testa a testa tra Vita in Diretta e Pomeriggio Cinque e tra Gruber e Palombelli : The Good Doctor Nella serata di ieri, Mercoledì 12 settembre 2018, su Rai1 gli ultimi episodi della prima stagione di The Good Doctor ha conquistato 4.001.000 spettatori pari al 18.9% di share. Su Canale 5 Andiamo a quel paese ha raccolto davanti al video 2.130.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone in replica ha interessato 1.272.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 la pellicola in prima visione Suicide ...

Ascolti TV | Mercoledì 5 settembre 2018. Questione di Karma 17% - Guerra e Pace crolla al 7.2%. La Vita in Diretta 17.1% - Pomeriggio Cinque 17.1%-16.6%-15.1% : Questione di Karma Su Rai1 Questione di Karma ha conquistato 3.454.000 spettatori pari al 17% di share. Su Canale 5 Guerra e Pace ha raccolto davanti al video 1.387.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone ha interessato 1.526.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.194.000 spettatori (7.6%). Su Rai3 Prima dell’Alba – Speciale Estate ha raccolto ...

Ascolti tv - mercoledì 29 agosto 2018 : parte male Guerra e Pace su Canale 5 : Ascolti tv di mercoledì 29 agosto 2018: Superquark batte Guerra e Pace parte male Guerra e Pace su Canale 5. La prima puntata della serie della BBC tratta dal romanzo dello scrittore russo Lev Tolstoj non ha entusiasmato il pubblico italiano. L’esordio di mercoledì 29 agosto 2018 ha raccolto davanti al piccolo schermo solo un […] L'articolo Ascolti tv, mercoledì 29 agosto 2018: parte male Guerra e Pace su Canale 5 proviene da Gossip ...

Ascolti TV | Mercoledì 29 agosto 2018. Superquark 14.9% - male Guerra e Pace (9%) tallonato da Rocco Schiavone (8.3%). Chicago Fire 7.5% : Guerra e Pace: Gillian Anderson e Stephen Rea Su Rai1 Superquark ha conquistato 2.664.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Canale 5 la prima puntata di Guerra e Pace ha raccolto davanti al video 1.541.000 spettatori pari al 9% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone in replica ha interessato 1.507.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Italia 1 la serie in prima visione Chicago Fire ha intrattenuto 1.301.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 ...

