Ascolti tv | 4 2 milioni di telespettatori per Real Madrid – Roma

Ascolti tv - 5.7 milioni di telespettatori per la seconda puntata de La vita promessa : La seconda puntata della fiction di Rai1 La vita promessa vince il prime time del 17 settembre vedendo aumentati di quasi 1 milione i telespettatori che avevano seguito il primo appuntamento, arrivando a 5 milioni e 708mila, pari al 26% di share, risultando il programma più visto dell’intera giornata televisiva. Ascolti tv prime time Su Canale5 la prima tv de Il Libro della Giungla ha registrato 2 milioni 239mila telespettatori (10.6% di ...

Ascolti tv - uragano Rai : quasi 6 milioni per "La vita promessa" : Successo straordinario per la fiction di Luisa Ranieri. La finale di Miss Italia, in onda su La7, fuori dal podio del prime...

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia fa il pieno di Ascolti - 2 milioni davanti alla tv per la vittoria sulla Dominicana. I dati d’ascolto : Ormai è pallavolo mania nel nostro Paese grazie all’Italia che continua a vincere ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Gli azzurri hanno infilato quattro vittorie consecutive e puntano al bersaglio grosso, ieri al Mandela Forum hanno letteralmente demolito la Repubblica Dominicana davanti a 7500 spettatori del Mandela Forum di Firenze che non hanno fatto mai mancare il proprio supporto. Ivan Zaytsev e compagni stanno facendo la differenza ...

Ascolti tv - Non dirlo al mio capo 2 debutta con oltre 4.7 milioni di telespettatori : Ottima partenza per Non dirlo al mio capo 2, la fiction di Rai1 che segna il ritorno di Lino Guanciale e Vanessa Incontrada, che con i primi due episodi della seconda stagione ha vinto il prime time del 13 settembre con 4.770.000 telespettatori, per uno share del 22,4%. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film San Andreas ha raccolto davanti al video 1.903.000 telespettatori pari al 9.6% di share. Bene su Rai2 l’incontro valido per i ...

Ascolti tv - The Good Doctor chiude con 4 milioni di telespettatori : Con una media di 4 milioni chiude la sua corsa trionfale The Good Doctor, la serie tv di Rai1 che con uno share del 19% si aggiudica la gara degli Ascolti nel prime time del 12 settembre. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film di e con Ficarra e Picone ‘Andiamo a quel paese‘ ha ottenuto 2.130.000 (share 10.75%) e su Rai3 ottimo esordio per la nuova stagione di ‘Chi l’ha visto?’, condotto da Federica Sciarelli, ...

Ascolti tv - oltre 4.3 milioni di telespettatori per l’esordio di Una pallottola nel cuore 3 : Il ritorno su Rai1 di Una pallottola nel cuore 3, con Gigi Proietti, vince la gara agli Ascolti dell’11 settembre con una media di 4.310.000 telespettatori pari al 20.8% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5, per il gruppo 4 della Lega A sono scesi in campo allo stadio Manuel Martinez Valero di Elche, i padroni di casa della Spagna contro i vice-campioni del mondo della Croazia. Il match per la Uefa Nations League ha intrattenuto ...

Ascolti tv - The Good Doctor chiude con 4 milioni di telespettatori : Con una media di 4 milioni chiude la sua corsa trionfale The Good Doctor, la serie tv di Rai1 che con uno share del 19% si aggiudica la gara degli Ascolti nel prime time del 12 settembre. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film di e con Ficarra e Picone ‘Andiamo a quel paese‘ ha ottenuto 2.130.000 (share 10.75%) e su Rai3 ottimo esordio per la nuova stagione di ‘Chi l’ha visto?’, condotto da Federica Sciarelli, ...

Ascolti tv - oltre 4.3 milioni di telespettatori per l’esordio di Una pallottola nel cuore 3 : Il ritorno su Rai1 di Una pallottola nel cuore 3, con Gigi Proietti, vince la gara agli Ascolti dell’11 settembre con una media di 4.310.000 telespettatori pari al 20.8% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5, per il gruppo 4 della Lega A sono scesi in campo allo stadio Manuel Martinez Valero di Elche, i padroni di casa della Spagna contro i vice-campioni del mondo della Croazia. Il match per la Uefa Nations League ha intrattenuto ...

Ascolti tv - oltre 7.6 milioni di telespettatori per Italia – Portogallo : La partita di Nations League tra Italia e Portogallo, su Rai1, vince la prima serata del 10 settembre con 7 milioni 640mila spettatori pari al 32.54% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5, il film Adaline – L’eterna giovinezza ha ottenuto 2 milioni 295mila telespettatori pari al 10.73% di share. La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Rai2 il film Shall we dance? che ha ottenuto 1 milione 672mila spettatori e il ...

MotoGp - Misano traina gli Ascolti di TV8 : più di 11 milioni di spettatori medi : Boom di ascolti per Tv8 nella giornata del Gran Premio di Misano: è la sesta rete più vista L'articolo MotoGp, Misano traina gli ascolti di TV8: più di 11 milioni di spettatori medi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ascolti tv - La notte di Andrea Bocelli vince con 3.8 milioni di telespettatori : vince il prime time del 9 settembre la notte di stelle e musica di Andrea Bocelli, trasmessa da Rai1 dall’Arena di Verona, con 3 milioni 889mila telespettatori e il 21.57% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5, la partita della Nations League Francia-Olanda ha ottenuto 2 milioni 369 spettatori pari all’11.52% di share. La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Italia 1 il film Mission Impossible – Protocollo ...

Ascolti tv - 2 - 3 milioni di spettatori per Francia-Olanda : 1 - 7 milioni per la pallavolo : Oltre due milioni di spettatori collegati in tv per la terza gara della Nations League trasmessa da Mediaset in chiaro L'articolo Ascolti tv, 2,3 milioni di spettatori per Francia-Olanda: 1,7 milioni per la pallavolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ascolti tv - le repliche di Don Matteo 10 vincono con oltre 3.2 milioni di telespettatori : Le repliche di Don Matteo 10, su Rai1, si aggiudicano la prima serata tv del 6 settembre con 3 milioni 468mila telespettatori e il 16.18% di share nel primo episodio e 3 milioni 238mila telespettatori e il 19.48% di share nel secondo. Ascolti tv prime time Su Canale 5, la partita della Nations League Francia-Germania ha ottenuto 2 milioni 433 telespettatori pari all’11.36% di share. La programmazione televisiva prevedeva poi la prima ...

Ascolti tv - Questione di karma vince con 3.4 milioni di telespettatori : Il film con Fabio De Luigi e Elio Germano Questione di karma, trasmesso da Rai1 si è aggiudicato la prima serata del 5 settembre con 3.454.000 telespettatori e il 17% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 Guerra e Pace ha raccolto 1.387.000 telespettatori pari al 7.2% di share. Su Rai2 bene le repliche della prima stagione di Rocco Schiavone: la puntata “Castore e Polluce” è stata vista da 1.526.000 spettatori, con il 7.6% di ...