Arrowverse crossover 2018 | nel cast anche Jeremy Davis come villain

Arrowverse crossover - Lois Lane sarà interpretata da Elizabeth Tulloch : Il crossover dell'Arrowverse, quell'universo televisivo che riunisce le serie tv DC in onda su The CW Arrow, Flash e Supergirl si arricchisce di due nuovi volti e due nuovi personaggi: Lois Lane e Mrs Freeze. L'evento si svolgerà in tre serate negli Stati Uniti, infatti Legends of Tomorrow non sarà coinvolta dal crossover.L'Arrowverse crossover partirà domenica 9 dicembre con The Flash, spostato per l'occasione nella serata occupata da ...

Arrowverse crossover 2018 : due new entry da Krypton : Arrowverse crossover 2018 & news – Le tre serie Tv stanno per vivere il loro debutto e le sorprese per i fan non sono di certo finite. Sappiamo infatti che l’incrocio delle trame darà la possibilità a Superman di ritornare grazie all’attore Tyler Hoechlin e che vedremo spuntare finalmente Lois Lane. Ma non finisce qui: il crossover di Arrowvers di quest’anno ci potrebbe regalare altre due new entry di ...

Arrowverse crossover 2018 : il ritorno di Superman e Lois Lane : Arrowverse crossover 2018 – Ancora novità per il grande appuntamento di dicembre con The Flash 5, Arrow 7 e Supergirl 4. Dopo aver scoperto le date delle tre serate evento, The CW ci regala una nuova e grandiosa news: a dicembre troveremo infatti Tyler Hoechlin nel ruolo di Superman, ma verrà introdotta anche Lois Lane. Arrowverse si prepara quindi ad ampliare il cast al femminile! Arrowverse crossover 2018: chi interpreterà Lois ...