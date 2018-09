: #Arezzo. Guasto a antincendio: due morti - CyberNewsH24 : #Arezzo. Guasto a antincendio: due morti - TgrRaiToscana : Sarebbe stato causata da un guasto all'impianto anti incendio la fuoriuscita di gas che ha provocato la morte di du… - TelevideoRai101 : Arezzo. Guasto a antincendio: due morti -

Duee un intossicato. E' il drammatico bilancio di unall'impianto anti incendio con probabile fuoriuscita di anidride carbonica all' Archivio di Stato di. Appena scattato l'allarme, immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco. Le persone che inizialmente avevano accusato malori sono state prese in carico dal personale sanitario del 118,intervenuto anche con l'elicottero Pegaso, per le prime cure del caso e il successivo trasporto in ospedale. Un'altra persona è ancora ricoverata.(Di giovedì 20 settembre 2018)