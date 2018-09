Arezzo | fuga di gas in un locale dell' Archivio di Stato | due morti

Fuga di gas all'Archivio di Stato di Arezzo : due morti : Sono morti i due impiegati intossicati all'Archivio di Stato di Arezzo per una Fuga di gas dall'impianto antincendio. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione. Una terza persona è ricoverata in ...

