Arezzo | 2 morti per fuga di gas all' Archivio di Stato

Arezzo - fuga di gas in un locale dell'Archivio di Stato : due morti : Due persone sono morte a causa di una fuga di gas, sprigionatasi dall'impianto antincendio, in un locale dell'Archivio di Stato di Arezzo . Si tratta di due dipendenti che sarebbero rimasti intossicati ...

