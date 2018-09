April in Grey’s Anatomy 15 tra Jackson e Maggie | ancora presente nonostante l’addio

Possibili apparizioni di April in Grey’s Anatomy o Station 19? Sarah Drew sul potenziale ritorno in ShondaLand : La sorte del personaggio di April in Grey's Anatomy ha lasciato perplessi tanto gli spettatori più affezionati quanto l'interprete Sarah Drew: l'attrice non ha nascosto il dispiacere di vedere il suo ruolo terminare senza l'auspicato lieto fine, quello che avrebbe visto la Kepner tornare con Jackson Avery e ricostruire la loro famiglia con la piccola Harriet. C'è però di buono che il personaggio di April, insieme all'altro cancellato dalla ...

Perché Sarah Drew è stata licenziata da Grey’s Anatomy : “April era di troppo - il suo personaggio era finito” : Sarah Drew è stata licenziata da Grey's Anatomy Perché ormai il suo personaggio, quello della traumatologa April Kepner, era considerato superfluo. Per la showrunner Krista Vernoff non aveva più nulla da dire, aveva già esaurito tutto il suo potenziale nelle stagioni precedenti ed era ormai di troppo nell'affollato quadro di personaggi della serie. Questo è quanto ha raccontato l'attrice a The Hollywood Reporter, in una lunga intervista in ...

Sarah Drew di Grey’s Anatomy devastata dal licenziamento : “Ho pianto - April e Jackson dovevano tornare insieme” : A tre mesi dal finale di stagione che ha segnato il suo ultimo episodio nella serie, Sarah Drew di Grey's Anatomy parla per la prima volta del suo licenziamento, avvenuto per mere scelte creative della showrunner Krista Vernoff che ha voluto eliminare il suo personaggio per lasciare spazio a nuove storyline. In una lunga intervista a The Hollywood Reporter, l'attrice non nasconde il dispiacere di aver dovuto svestire i panni del suo ...