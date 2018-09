Apre i battenti “Terra Madre Salone del Gusto 2018” FOTO

Roma : seduta su sicurezza ponti Apre battenti con minuto silenzio per Genova : Roma – La seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina sulla sicurezza e stabilita’ di ponti e viadotti si e’ aperta con un minuto di silenzio per le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova. A chiedere il raccoglimento la consigliera della lista civica Con Giorgia, Rachele Mussolini. L'articolo Roma: seduta su sicurezza ponti apre battenti con minuto silenzio per Genova proviene da RomaDailyNews.

Roma : dopo oltre 20 anni riApre battenti Villa Farinacci : Roma – Costruita negli anni Quaranta, con la sua torre in mattoni, i pavimenti di marmo, i portici minimali e i suoi 1.000 metri quadri di spazi e 4.500 di giardino, Villa Farinacci e’ uno degli ultimi esempi di ville razionaliste Romane. Immersa negli spazi verdi di Parco Petroselli e chiusa per oltre 20 anni, la Villa torna a rivivere grazie a ‘Move the Museum! When Water Touches the Ground’, il Festival di arti visive, ...

Starbucks Apre i battenti : tutti in coda in Cordusio per il primo cappuccino : Adolescenti che scattano selfie, turisti, mamme e bambini: una volta dentro, è come in un film di Tim Burton

Italo : Apre battenti anche a Venezia esclusiva lounge club (2) : (AdnKronos) - Dopo Roma, Milano, Napoli, Firenze e Torino, anche Venezia avrà la sua lounge Italo club con il suo stile ormai inconfondibile. Divani rossi e pareti grigie dove troveranno posto le consuete e bellissime fotografie di treni. Tra esse, un esterno stazione tutto Veneziano con le caratter

L'ospedale di Two Point Hospital Apre i battenti : l'erede spirituale di Theme Hospital è finalmente qui : Le porte del Two Point Hospital sono ufficialmente aperte su PC, Mac e Linux, con una offerta di pre-acquisto che durerà ancora qualche giorno, fino a mercoledì 5 settembre 2018. SEGA Europe Ltd. e Two Point Studios hanno deciso di celebrare il lancio del gioco con un trailer nuovo di zecca che presenta ai giocatori l'insolito universo di Two Point County e le differenti sfide di gestione ospedaliera che li attendono.Ulteriori dettagli nel ...

Silvia Toffanin - il suo Verissimo riApre i battenti a metà settembre con tanti nuovi ospiti : Le vacanze sono finite ed è tempo di riaprire gli studi televisivi con i programmi che ci accompagneranno per tutta la stagione. Uno tra questi è sicuramente il talk-show Verissimo . Il seguitissimo ...

Jackson Hole Apre i battenti con il debutto di Powell. Tra gli grandi assenti Draghi e Kuroda : Mentre il presidente americano Donald Trump continua a rimanere in primo piano dichiarando in una intervista che " senza di lui i mercati crollerebbero ", gli operatori guardano oggi al debutto di ...