Appendino e le Olimpiadi | ' Senza un contributo statale noi non ci stiamo'

Olimpiadi 2026 - Appendino : 'Irresponsabile andare avanti alla cieca' - : Il presidente del Coni Malagò ha invitato la sindaca di Torino a Roma per riaprire le trattative, ma lei ha declinato. Sala: "I giochi sono un investimento, non tolgono soldi". Il ministro Centinaio: "...

Olimpiadi : M5S - colpe non di Appendino ma di arroganza Sala : Roma, 19 set. (AdnKronos) - “Chiara Appendino non ha alcuna responsabilità sulla mancata candidatura olimpica di Milano, Cortina e Torino. Questa, infatti, è tutta da addebitare all’arroganza e alla irresponsabilità del sindaco di Milano". Lo affermano i capigruppo del Movimento 5 Stelle di Camera e

Olimpiadi 2026 - Salvini : "Torino si ritira? Governo sostiene chi resta". Appendino : "candidatura a tre errore" : 15.42 - Il sindaco di Torino Chiara Appendono risponde a Matteo Salvini sulla candidatura per le Olimpiadi 2026: "Torino non si è tirata indietro, ha chiesto di avere chiarezza su certi elementi. La bozza di protocollo mandata dal sottosegretario Giorgetti non dava queste risposte. Se si decide di fare un percorso deve essere chiaro". Secono il primo cittadino: "L'errore di fondo è stato provare a costruire una candidatura a 3.Sono ...

Olimpiadi 2026 - Appendino : 'Errore candidatura a 3. No Torino perché manca chiarezza : 'Bisogna sapere chi finanzia, niente impegni a scatola chiusa' ha dichiarato oggi la sindaca del capoluogo piemontese - "Se si decide di fare un percorso, il percorso deve essere chiaro, l'Errore di ...

Olimpiadi 2026 - la sindaca Appendino ribadisce : “Torino non si è tirata indietro” : Chiara Appendino è tornata a parlare della candidatura di Torino per le Olimpiadi invernali del 2026: le ultime novità ”Pare che sia stata Torino a tirarsi indietro, ma è assolutamente falso. Torino ha seguito il percorso come è stato indicato, mettendosi a disposizione del Governo. Ha chiesto chiarezza su certi elementi, la bozza di protocollo mandata venerdì sera dal sottosegretario Giorgetti, a cui dovevamo rispondere entro il ...

Olimpiadi 2026 - Malagò-Zaia : 'Appendino ci ripensi - siamo ancora in tempo' : Oggi il Coni presenta in Svizzera la nuova proposta a due Milano-Cortina, ma si spera di poter far rientrare ancora Torino. Salvini: 'è un dovere del governo sostenere chi non si ritira' - Nel giorno ...

Olimpiadi invernali 2026 - Zaia e Malagò in pressing su Torino : 'Appendino ci ripensi' : Il timore di Milano, dal punto di vista politico, era che l'esecutivo stesse facendo una scelta politica dovuta alla necessità di non creare tensioni al proprio interno. Ad agosto Milano aveva ...

Olimpiadi - Malagò e Zaia chiamano Appendino : “Ripensaci - siamo ancora in tempo”. Oggi consegna bozza al Cio : Milano-Cortina: la proposta che Oggi il Coni porterà a Losanna, con tutta probabilità, sarà solo lombardo-veneta. Ma c’è chi non si rassegna, e in molti fanno appello alla sindaca di Torino perché ci ripensi: “È evidente che è stata Torino a far saltare tutto”, ma “siamo ancora in tempo”, ha detto a Radio Anch’io il presidente del Coni, Giovanni Malagò. E anche il Governatore del Veneto, Luca Zaia, lancia ...

