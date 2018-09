Anticipazioni Una Vita | Pablo muore | è colpa della malvagia Ursula

Una Vita Anticipazioni 21 settembre 2018 : Arturo confessa a Susana di aver mentito a Simon sul conto di Nemesio.

Una Vita Anticipazioni - puntate spagnole : Diego uccide sua madre : Diego, il secondo figlio di Jaime farà la sua entrata ad Una Vita da novembre 2018. Anche in questo caso ci sarà qualche notizia del passato da nascondere. Il fratellastro di Cayetana ha uno scheletro nell’armadio, di che si tratterà? Ursula scenderà sul sentiero di guerra, dopo l’arrivo di Diego. Nel frattempo la Dicenta ha sposato il padre di Cayetana e David si unirà a Samuel e Blanca per togliere di mezzo l’anziana ...

Una Vita Anticipazioni 20 settembre 2018 : Cayetana riceve una busta contenente una misteriosa immagine sacra, Santa Olga di Kiev, accompagnata da una citazione del Vangelo molto minacciosa.

Una Vita Anticipazioni : ELVIRA è VIVA!!! : Novità in arrivo nella trama di Una Vita con protagonista Simon Gayarre (Jordi Coll): convinto della morte della sua amata ELVIRA Valverde (Laura Rozalen) grazie alla falsa testimonianza di Nemesio Contreras, il maggiordomo darà una possibilità al suo rapporto con Adela (Marian Arahuetes), la quale nel frattempo avrà lasciato l’abito da suora poiché follemente innamorata del figlio di Susana (Amparo Fernandez). Le anticipazioni segnalano ...

Anticipazioni - Una Vita : Victor ferisce gravemente il colonnello Arturo durante un duello : Nuovo spazio dedicato ad Una Vita, la telenovella di Aurora Guerra [VIDEO], in onda da lunedì al venerdì su Canale 5. Le Anticipazioni delle puntate spagnole, in onda ad autunno, svelano che Elvira bacera' Victor, approfittando della crisi con Maria Luisa. Un bacio che purtroppo arrivera' alle orecchie del colonnello Arturo Valverde, che decidera' di sfidare il figlio di Leandro per aver disonorato la figlia. Una Vita, Anticipazioni: crisi tra ...

Anticipazioni 'Una Vita' : Teresa riceve la visita di Fabiana in ospedale : La telenovela spagnola “Una Vita” [VIDEO] trasmessa da Canale 5 dal lunedì al venerdì è sempre caratterizzata da intrighi, colpi di scena, intrecci amorosi, nuovi arrivi, e abbandoni. Nelle puntate che i telespettatori italiani vedranno il mese prossimo purtroppo ci sara' l’uscita di scena di due storici personaggi che hanno fatto sognare con la loro storia d’amore. Si tratta di Teresa Sierra e Mauro San Emeterio, che dopo essersi sbarazzati ...

UeD Anticipazioni - Lorenzo in lacrime : colpa di una corteggiatrice : anticipazioni Uomini e Donne: Lorenzo piange a causa di una corteggiatrice Oggi, 19 Settembre 2018, sono state registrate le nuove puntate del Trono Classico di Uomini e Donne. Lorenzo Riccardi ha fatto una sola esterna ed è uscito con la corteggiatrice Giada. Per i due era la prima uscita e da quanto ci racconta la […] L'articolo UeD anticipazioni, Lorenzo in lacrime: colpa di una corteggiatrice proviene da Gossip e Tv.

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Carmen è davvero in combutta con Ursula? : Scopriamo di più sul conto della nuova domestica di casa Sotelo, accusata da Cayetana di complottare con Ursula per distruggerla.

UNA VITA - Anticipazioni puntata di giovedì 20 e venerdì 21 settembre 2018 : anticipazioni puntata 558 di Una VITA di giovedì 20 e venerdì 21 settembre 2018: Ursula è nella grande tenuta di un ricco gioielliere, Jaime Alday, al quale ha già da tempo promesso notizie della figlia scomparsa. Cayetana, angosciata dal senso di colpa al solo sentire le signore di Acacias parlare della morte di Tirso, riceve un’immagine di Santa Olga di Kiev con una citazione del Vangelo. Innervosita, la Sotelo Ruz accusa Carmen di ...

Anticipazioni Una Vita trama puntate 24-29 settembre 2018 : Ursula incastra Cayetana confessando i suoi crimini! : Anticipazioni Una Vita trama puntate da lunedì 24 a sabato 29 settembre 2018: Ursula confessa i crimini di Cayetana. Simon si rassegna alla morte di Elvira Anticipazioni Una Vita: Ursula tradisce Cayetana, mentre Simon stringe amicizia con una suora amica di Elvira, Adela. Casilda si accorge della strana sintonia tra Lolita e Antonito, mentre Teresa e Mauro fanno finalmente pace! Decisioni drastiche, bugie, inganni, pericolose macchinazioni, ...

Una Vita Anticipazioni : il commovente addio di Teresa e Mauro : Anticipazione Una Vita: Teresa e Mauro lasciano Acacias 38 Le anticipazioni di Una Vita annunciano l’addio di Teresa e Mauro. Infatti, la coppia lascia Acacias 38 per rifarsi una Vita lontano dal piccolo quartiere spagnolo. Una decisione che arriva dopo varie svolte. Nelle prossime puntate non mancheranno i colpi di scena per i protagonisti della […] L'articolo Una Vita anticipazioni: il commovente addio di Teresa e Mauro proviene da ...

Una Vita Anticipazioni : DIEGO ha ucciso sua madre per errore! : A partire da novembre 2018, i telespettatori di Una Vita faranno la conoscenza di DIEGO Alday (Ruben de Eguia), il nuovo protagonista della telenovela: secondogenito di Jaime (Carlos Olalla), il padre naturale della perfida Cayetana (Sara Miquel), il giovane entrerà immediatamente in contrasto con Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) e, visto che quest’ultima sarà diventata nel frattempo la sua “matrigna”, stringerà col ...

Anticipazioni Una Vita : Ursula minaccia la domestica Carmen : Lo sceneggiato di origini iberiche “Una Vita” [VIDEO] scritto da Aurora Guerra e trasmesso sugli schermi italiani dal lunedì al sabato non smette mai di appassionare il pubblico. Negli episodi che i telespettatori avranno modo di guardare su Canale 5 in autunno la nuova domestica Carmen Sanjurjo, assunta al servizio di Cayetana grazie a Fabiana, si trovera' in una bruttissima situazione. In particolare l’inserviente dopo l’uscita di scena della ...