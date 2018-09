“Angeli terribili” | la storia del partigiano Cruchi “uomo iniquo e perverso” | il nuovo

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 settembre 2018) “Qui giace/uomoe perverso/pregare per lui/è tempo perso”. È da questo tremendo epitaffio che è nata la curiosità, e la conseguente ricerca, del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Gianni Barbacetto, intorno alla vita didella Carnia ucciso da SS e fascisti. Così in libreria, per Garzanti, è uscito il libro Angeli terribili. L'articolo “Angeli terribili”, ladel“uomoe perverso”: illibro di Gianni Barbacetto proviene da Il Fatto Quotidiano.