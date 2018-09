Andrea Franzoso nel cda di Trenord? La più bella notizia degli ultimi giorni

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 settembre 2018) La piùrientra dalla porta principale in, controllata di Ferrovie Nord Milano pariteticamente con il gruppo Fs. E’ stato infatti nominato consigliere di amministrazione di, in quota Fs.è il whistleblower di Ferrovie Nord Milano, la holding che gestisce il fallimentare trasporto pubblico lombardo. Colui che nel 2015 denunciò le malefatte e gli sperperi all’interno di Fnm, sollevando il velo su anni di ruberie e malversazioni che hanno portato alle dimissioni del presidente Achille, poi arrestato e condannato per peculato e truffa, con l’accusa di aver usato i fondi della società per sé e la sua famiglia. Questa coraggiosa storia non ha provocato solo un terremoto ai vertici dell’azienda lombarda, ma ha dato la spinta decisiva nella scorsa legislatura anche all’approvazione di una legge, clamorosamente ...