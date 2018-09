Amministrative | il centrodestra ' Uniti in tutte le elezioni'

Cantiere centrodestra - prove generali di intesa su Rai e Amministrative : Per la presidenza della Rai è il momento della stretta finale. Tutto si giocherà nell'arco di 48 ore. Il presidente della Vigilanza Rai, Alberto Barachini, ha convocato per le 8.30 di giovedì mattina la commissione, ma senza una riunione del cda di viale Mazzini (cui spetterà indicare il nome del presidente da votare) non si uscirà dallo stallo.La Lega appare decisa a riproporre il nome di Marcello Foa e non vuole mollare la presa sul suo ...