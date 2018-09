Amazon nel mirino dell'Antitrust Ue : Amazon nel mirino dell'Antitrust Ue. Il Commissario alla concorrenza Margrethe Vestager ha infatti annunciato l'avvio di un'indagine informale a carico della multinazionale , riguardo i rapporti che ...

Nasce a Milano la “Amazon” del design made in Italy : debutto nel 2019 : design Week a Milano (Getty Images) Alla riunione della cabina di regia sull’internazionalizzazione il ministro dello Sviluppo economico, Luigi di Maio, ha auspicato la nascita di “una sorta di Amazon del made in Italy”, per vendere di più all’estero i prodotti nazionali. Una piattaforma nazionale dell’ecommerce. Le vetrine online, in realtà, non mancano. Per la moda l’indirizzo di riferimento è Yoox. In Cina l’Istituto per il commercio estero ...

Absentia 2 su Amazon Prime nel 2019 - trama e cast dei nuovi episodi della serie con Stana Katic : Absentia 2 verrà distribuita nuovamente su Amazon Prime Video. L'annuncio arriva nelle ultime ore, dopo aver confermato il rinnovo della serie per una seconda stagione (già ordinata a giugno). Le riprese dei nuovi episodi si stanno svolgendo a Sofia, in Bulgaria. Stana Katic vestirà ancora le duplici vesti di protagonista e produttrice esecutiva della serie thriller. La prima stagione della serie ha seguito il percorso personale di Emily ...

I tre Maradona di Amazon nella prima immagine ufficiale della serie - : Nei panni di Claudia Villafañe, sua moglie per dieci anni a partire dal 1989, ci saranno Julieta Cardinali , «En terapia», e Laura Esquivel , «Il mondo di Patty», . Le riprese hanno spaziato dall'...

Piazza Affari spera nel bis e Amazon non scalda Wall Street : ... la garanzia pubblica sulla cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, è alla firma del ministro dell'Economia Giovanni Tria e l'entrata in vigore con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale è ...

Amazon entrerà nel mercato assicurativo UK : Continua l'assedio all'industria dei servizi finanziari da parte di operatori tecnologici [VIDEO]: Amazon potrebbe entrare nel mercato assicurativo UK con un marketplace, in diretta concorrenza con i vari siti di comparazione dei prezzi gia' esistenti nel paese. Secondo quanto riportato dalla Reuters, diverse compagnie assicurative starebbero gia' discutendo della possibilita' di aderire all'iniziativa del colosso del commercio on line. La mossa ...

Xiaomi Mi A2 è in pre-ordine su Amazon - nella versione 4-32 GB : Xiaomi Mi A2 è disponibile in pre-ordine su Amazon, anche se al momento è possibile scegliere solamente la variante con 4 GB di RAM e 32 GB L'articolo Xiaomi Mi A2 è in pre-ordine su Amazon, nella versione 4-32 GB proviene da TuttoAndroid.

Il Signore degli Anelli - Amazon ha trovato gli sceneggiatori : Dopo l’acquisto dei diritti de Il Signore degli Anelli per farne una serie tv, Amazon non ha perso tempo e in occasione della Television Critics Association (TCA) Summer 2018 Press Tour di Santa Monica ha svelato gli sceneggiatori chiamati all’impegnativa opera: si tratta di Jd Payne e Patrick McKay. “Dopo un lungo processo, minuziose ricerche e un viaggio di andata e ritorno nella Terra di Mezzo – hanno annunciato gli ...

Nella corsa ai 1000 miliardi di dollari di capitalizzazione vincerà Apple o Amazon? : I maggiori rappresentanti dell'economia tradizionale, la tenuta del miliardario Warren Buffett Berkshire-Hathaway , 492 miliardi, e la banca JPMorgan Chase , 395 miliardi, , restano così a guardare. ...

Il Signore degli Anelli di Amazon - scelti gli autori della serie tv : Sarà un progetto che ci porteremo dietro per i prossimi anni, intanto Il Signore degli Anelli di Amazon Studios inizia a muovere i primi passi ufficiali con l'ingaggio degli sceneggiatori che si occuperanno di elaborare la serie tv tratta dal mondo creato da J.R.R. Tolkien. Amazon Prime: i fratelli Russo, Nicole Kidman, Lena Waithe e Robbie Amell nel suo futuro La presidente di Amazon ...

Amazon Prime : i fratelli Russo - Nicole Kidman - Lena Waithe e Robbie Amell nel suo futuro : Vogliamo raggiungere sempre più persone, ma non vogliamo compromettere la qualità. Ci sono poche cose realmente di valore. Jennifer Salke, presidente di Amazon Studios, si presenta all'incontro del Television Critics Associations con un carico di novità interessanti e di qualità da poter presentare alla platea, mostrandosi così orgogliosa di una piattaforma che considera "alternativa ad altre" perchè non punta sulla quantità (e il ...

Amazon - rialzo record degli utili : +1.000% nel secondo trimestre : record per Amazon, che mette a segno utili in rialzo del 1.000%. Nel secondo trimestre dell'anno, gli utili netti del colosso dell'e-commerce hanno toccato 2,53 miliardi di dollari, superando i 2 ...

Nel secondo trimestre del 2018 i ricavi di Amazon sono cresciuti del 39 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017 : Nel secondo trimestre del 2018 i ricavi di Amazon sono cresciuti del 39 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017, arrivando a toccare un valore complessivo di 52,9 miliardi di dollari (circa 45 miliardi di euro). Gli analisti avevano The post Nel secondo trimestre del 2018 i ricavi di Amazon sono cresciuti del 39 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017 appeared first on Il Post.