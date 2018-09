Allegri | «Il Var avrebbe aiutato l' arbitro Ronaldo è rimasto male»

Ronaldo espulso - Allegri : «Diciamo che il Var avrebbe aiutato l'arbitro» : ... 'E' stato un bel banco di prova, ma non scherziamo: non è che siamo andati meglio senza Cristiano, perché lui è il più forte giocatore del mondo. Abbiamo giocato una discreta partita fino al 2-0, ...

Valencia-Juventus - Allegri : “L’importante era vincere. Il VAR? avrebbe aiutato l’arbitro” : Dopo la convincente vittoria al Mestalla, così ha parlato Massimiliano Allegri nel post Valencia-Juventus: “L’importante era vincere e anche quando siamo rimasti in dieci abbiamo giocato bene, difendendoci e giocando a calcio finché serviva. Ora dobbiamo rituffarci sul campionato, questi sono tre punti importanti che ci permettono di affrontare il girone in maniera diversa. È stato un bel banco di prova. Finché c’è stato ...

Valencia-Juventus - Allegri sicuro : “il Var avrebbe evitato l’espulsione di Ronaldo. Dybala? Ecco perché non ha giocato” : L’allenatore bianconero ha commentato l’espulsione di Ronaldo e il mancato inserimento di Dybala nel finale di gara Nessuno si sarebbe aspettato un esordio così di Cristiano Ronaldo in Champions League con la maglia della Juventus. Ventinove minuti, un cartellino rosso e le lacrime di disperazione per un provvedimento apparso severo ma giusto. Fabio Ferrari Ci pensa allora Miralem Pjanic a togliere le castagne dal fuoco a ...

Juventus - Allegri : “Dybala deve trovare la condizione” : “Dybala deve allenarsi, trovare la condizione migliore. Non ha giocato nelle ultime due partite, perché ho fatto altre scelte tecniche”. Così Max Allegri sull’argentino. “Nella 2/a avevo previsto di giocare con altri, nella 3/a è entrato bene – aggiunge -. Non discuto le sue qualità, ma adesso giochiamo ogni 3 giorni. deve ritrovare il posto, mettersi in discussione, dimostrare sul campo come tutti. Non ...

Allegri- Dopo il netto successo per 2-0 contro la Lazio, il quale ha decretato la seconda vittoria in campionato in altrettante gare in favore della Juventus, Allegri dovrà fare i conti con la nuova variante tattica che ha garantito grande dinamismo e grande copertura. Un 4-3-3 totalmente innovativo ricco di qualità, ma anche di grinta