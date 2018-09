Allegri ed il suo tweet del giorno dopo | “sacrificio e spirito di gruppo”

Ambra Angiolini e Piero Barone “suocera e genero”/ La figlia di Massimiliano Allegri fidanzata con il cantante : Valentina Allegri e Piero Barone stanno ufficialmente insieme. La figlia di Massimiliano Allegri e il cantante de Il Volo, sono usciti allo scoperto per merito del settimanale Chi.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 18:52:00 GMT)

DIRETTA/ Juventus Sassuolo (risultato 2-1) - Allegri su Ronaldo : "Tutti leziosi - lui no" - e Douglas Costa... : DIRETTA Juventus Sassuolo, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca all'Allianz Stadium per la quarta giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 18:54:00 GMT)

Juventus-Sassuolo - Allegri distrugge Douglas Costa : “sputo inaccettabile - prenderemo provvedimenti” : L’allenatore della Juventus ha parlato dell’episodio Costato l’espulsione a Douglas Costa, sottolineando come il brasiliano pagherà per lo sputo Cristiano Ronaldo si sblocca e la Juventus stende il Sassuolo, restando a punteggio pieno in serie A con 12 punti frutto di 4 vittorie in altrettante partite. Lapresse Il fuoriclasse portoghese si sblocca nella quarta giornata, dopo 320 minuti di attesa, e in un quarto ...

Juventus-Sassuolo - Allegri ne chiama 22 : out Barzagli : TORINO - In vista del match interno col Sassuolo , valido per la quarta giornata di campionato e in programma domani alle 15 all' Allianz Stadium , al termine della rifinitura odierna al Training ...

Juventus - Allegri : "CR7 segna di sicuro col Sassuolo"/ Ultime notizie : "Dybala va protetto" : Juventus, Allegri: "CR7 segna di sicuro col Sassuolo". Ultime notizie, il tecnico bianconero alla vigilia della sfida coi neroverdi: "Dybala va protetto"(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 13:35:00 GMT)

Juventus - Allegri sicuro : ''Contro il Sassuolo segna Ronaldo'' : TORINO - Massimiliano Allegri è convinto che il digiuno di Cristiano Ronaldo, ancora a secco di gol in campionato, terminerà domani in occasione di Juve-Sassuolo. 'Non mi aspetto da Ronaldo né più né ...

Juventus - Allegri : 'Dybala deve mettersi in discussione e lavorare. Ronaldo segnerà contro il Sassuolo' : LIVE 12:29 15 set Sulla difesa Sia Benatia che Rugani stanno bene e possono giocare. Inoltre a centrocampo ho Fagioli, un ragazzo del 2001 che conosce il calcio e che sa giocare molto bene. Vederlo è ...

Allegri - Juve-Sassuolo è scontro diretto : ANSA, - TORINO, 15 SET - "Domani per noi è uno scontro diretto, la classifica dice questo". Allegri non si fida del Sassuolo, seconda in classifica a due punti dalla Juventus, alla vigilia della sfida ...

Juventus - Allegri : “con il Sassuolo è scontro diretto” : “Domani per noi è uno scontro diretto, la classifica dice questo”. Allegri non si fida del Sassuolo, seconda in classifica a due punti dalla Juventus, alla vigilia della sfida di domani dell’Allianz Stadium. “De Zerbi è uno dei giovani più bravi – spiega il tecnico bianconero -, le sue squadre giocano sempre bene, sono bravi nella costruzione del gioco da dietro e sta facendo bene a Sassuolo perché ha ...

Allegri tifa per il suo gioiello : “il Fifa Best Player? Va dato a Cristiano Ronaldo” : Cristiano Ronaldo duellerà ancora con Modric per il Fifa Best Player, Massimiliano Allegri ha il suo personale favorito “A chi assegnerei il Fifa Best Player? A Ronaldo. Per quello che ha fatto l’anno scorso, senza nulla togliere a Modric, il premio lo meriterebbe assolutamente Ronaldo“. Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri parla così di Cr7 in attesa che segni in Serie A. “Non mi aspetto né più né meno ...

Juventus-Sassuolo - la conferenza stampa di Allegri in diretta LIVE : LIVE 11:45 15 set La Juventus è la squadra contro cui il Sassuolo ha perso più incontri, 8 su 10, e subito più reti, 25, come la Lazio, nella sua storia in Serie A. I bianconeri, inoltre, hanno tirato ...

DYBALA ANCORA IN PANCHINA? / Juventus-Sassuolo - Zamparini : "A gennaio va in Spagna. Allegri fa il fenomeno" : Juventus-Sassuolo, Paulo DYBALA dovrebbe partire ANCORA dalla panchina e i tifosi si chiedono come mai Massimiliano Allegri si sia dimenticato di lui. Non può giocare con Cristiano Ronaldo?(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 19:47:00 GMT)

Dybala ancora in panchina? / Juventus-Sassuolo : Max Allegri ha dimenticato la Joya : Juventus-Sassuolo, Paulo Dybala dovrebbe partire ancora dalla panchina e i tifosi si chiedono come mai Massimiliano Allegri si sia dimenticato di lui. Non può giocare con Cristiano Ronaldo?(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 13:52:00 GMT)

