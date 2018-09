Alla scuola Allievi Agenti inaugurata la sezione giovanile delle Fiamme Oro di Campobasso

Buona Scuola - le modifiche all’attuale riforma proposte dAlla Lega : La proposta leghista per modificare la Buona Scuola di Matteo Renzi. E’ stato presentato un ddl per l’abolizione delle chiamata diretta, la trasformazione della titolarità di Scuola e gli assetti degli Ambiti Territoriali. modifiche leghiste alla Buona Scuola Il senatore Pittoni (Lega) ha presentato un ddl per le modifiche alla legge La Buona Scuola, in particolare l’abolizione della chiamata diretta, la trasformazione della titolarità su ...

Storia dell’arte a scuola : dAlla Gelmini Alla Buona Scuola tutte le riforme che l’hanno cancellata : La battuta del ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli - che aveva affermato "Abolirei la Storia dell'arte" - arriva dopo diversi di strenua lotta delle associazioni di settore per reintrodurre la materia in tutti gli istituti professionali, dalla quale è tristemente scomparsa. dalla riforma Gelmini fino alla Buona Scuola, tutte le riforme hanno colpito l'insegnamento della Storia dell'arte.Continua a leggere

Verstappen e Leclerc - dAlla scuola di Kart all'università della F1 : Infatti, il figlio dell'ex pilota di Formula 1 diventa vice campione del mondo , mentre il monegasco non riesce a replicare la vittoria dell'anno precedente e giunge quinto. Tuttavia, non è ancora ...

Portata in Pakistan e promessa sposa scrive Alla scuola in Italia : «Aiutatemi» : La lettera di una 23enne, convinta dai genitori a tornare in patria con un inganno: una volta arrivata a destinazione, le hanno sequestrato i documenti. Ora lei ha scritto un appello alla sua vecchia scuola

Monza - 23enne chiede aiuto Alla scuola : “Mi tengono in Pakistan per costringermi a sposarmi - voglio tornare in Italia” : Ingannata dal padre, privata dei documenti e costretta a lasciare la scuola in Italia e a tornare in Pakistan: doveva sposare l’uomo che la famiglia aveva scelto per lei. Una 23enne Pakistana, disperata, ha chiesto aiuto con una lettera alla sua vecchia scuola in Brianza. “Vi prego, aiutatemi, il mio futuro è in Italia, mi hanno preso tutti i documenti e mi hanno lasciata qui – ha scritto – mio padre mi ha impedito di ...

Portata in Pakistan e promessa sposa scrive Alla scuola in Italia : "Aiutatemi" : Costretta a lasciare la scuola e a tornare in Pakistan con l'inganno perché il padre non voleva più che studiasse ma che sposasse un uomo scelto dalla famiglia.Privata dei documenti, una 23enne Pakistana si è rivolta con una lettera alla sua vecchia scuola, in provincia di Monza, per chiedere aiuto."Vi prego, aiutatemi, il mio futuro è in Italia, mi hanno preso tutti i documenti e mi hanno lasciata qui - ha scritto - ...

23enne portata in Pakistan e promessa sposascrive Alla sua scuola in Italia : "Aiutatemi" : La ragazza è stata convinta dai genitori a tornare in patria con un pretesto: una volta arrivata a destinazione, le hanno sequestrato i documenti. Ora lei ha scritto un appello alla sua vecchia scuola, a Monza.

