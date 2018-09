Alibaba | stop al piano per creare 1 milione di posti di lavoro in Usa | “Relazioni con

ilfattoquotidiano

: - globalistIT : - infoiteconomia : La tentazione di Mr Alibaba: 'Stop, non morirò di lavoro' -

(Di giovedì 20 settembre 2018) La guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti ha spinto il gruppo dell’e-commercea rivedere i piani per la creazione di circa 1didinegli Usa nel corso dei prossimi 5 anni. Lo ha spiegato il fondatore e presidente del portale, Jack Ma, che ha parlato di “una promessa fatta” a Donald Trump “nel 2017, quando c’erano rapporti amichevoli tra i due Paesi e relazioni commerciali razionali. Queste premesse che non ci sono più e così la nostra promessa non potrà essere mantenuta”. “Il commercio – ha aggiunto il miliardario proprietario del più grande portale per lo shopping online della Cina – non è un’arma e non può essere usato per fare le guerre. Dovrebbe essere il motore per la pace“. L'articoloalperdidiin Usa: “Relazioni con Cina non più ...