Alessandra Rossi | la fidanzata di Dovizioso in foto

Dalla voglia di un figlio tutto suo alla passione per il drifting : Alessandra Rossi racconta la sua storia d’amore con Andrea Dovizioso : Alessandra Rossi a 360°: la compagna di Andrea Dovizioso si racconta, tra la passione per il drifting e la voglia di un figlio Dopo una settimana di pausa, i piloti della MotoGp tornano protagonisti e lo fanno ad Aragon. Reduce Dalla vittoria al Gp di San Marino, davanti al suo pubblico, Andrea Dovizioso arriva carico e motivato all’appuntamento spagnolo, dove cercherà di ripetersi e conquistare altri punti preziosi per accorciare le ...