' Alcol e droga tra gli operai' | scandalo sul nuovo stadio del Tottenham

Motociclista investe pedoni sulle strisce - due morti a Brescia : positivo ad Alcol e droga - arrestato : In via Lamarmora nel tardo pomeriggio del giorno di Ferragosto. La prima vittima, un uomo di 66 anni è deceduta sul colpo. La madre novantenne è morta poco dopo in ospedale. Il conducente della moto è piantonato in ospedale