Al Salone Nautico di Genova esposte oltre 1200 imbarcazioni : È simbolo di un paese che vogliamo costruire per affrontare la concorrenza del mondo, con capacità di creare ricchezza e lavoro. Negli scorsi anni cupi la nautica ha pagato scelte politiche punitive ...

Salone Nautico di Genova – Repower presenta la prima imbarcazione full electric : Repower presenta oggi la sua prima imbarcazione “ full electric ” al Salone Nautico di Genova . Repower sceglie la 58a edizione del Salone per raccontare il proprio approccio alla mobilità elettrica e svelare in ante prima la sua barca full electric Da oggi Repower sarà presente alla 58° edizione del Salone Nautico di Genova la sua ultima creazione, una delle prime barche nate “ full electric ”. è l’evoluzione cabinata di una imbarcazione ...

Genova - primo giorno di Salone Nautico : Tutto pronto per il via alla kermesse, alla presenza del ministro Toninelli. Traffico già molto intenso in direzione della Foce