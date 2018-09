Addio estate Dalla prossima settimana cambia tutto | temporali | grandinate | nubifragi

Allerta meteo della Protezione Civile : Addio estate - arriva il maltempo in varie Regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – L’intrusione di correnti d’aria più fredda in quota sul settore nord-occidentale determinerà, nel corso delle prossime ore, condizioni di moderata instabilità con piogge e temporali, anche di forte intensità, su Piemonte e Lombardia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei ...

Castellammare - Addio all'estate con lo spettacolo pirotecnico - centinaia di stabiesi in villa comunale : Intanto si lavora al piano traffico Castellammare - Notti d'estate, stasera spettacoli e fuochi d'artificio in villa comunale

Estate Addio : col ciclone scandinavo arriva l'autunno : Il tempo sta per subire un profondo cambiamento, a causa dell'avvicinamento di un ciclone di origine scandinava che farà arriva in anticipo l'autunno in Italia. Come informa il team del sito ilmeteo.it, oggi i primi temporali interesseranno le Alpi orientali e le alte pianure adiacenti, altri più isolati lungo l'Appennino centro-meridionale. Sin dalle prime ore di domani il tempo peggiorerà fortemente su Piemonte e Lombardia ...

Meteo - Addio estate : sull’Italia arrivano nuvole e pioggia - crolla la temperatura : Una pesante perturbazione da giovedì interesserà il nord dell'Italia portando piogge e temporali anche intensi che via via si diffonderanno anche al centro. Preludio di un weekend fatto di piogge continue che non daranno tregua alle regioni centro settentrionali con un deciso calo termico.Continua a leggere

Addio estate – I consigli per mantenere la perfetta forma fisica e l’abbronzatura : Salutare l’estate ma non le buone abitudini! I consigli di Aspria Harbour Club per mantenere la perfetta forma fisica e l’abbronzatura anche durante l’autunno Si sa, con la fine della stagione estiva si tende a ricadere nelle vecchie e cattive abitudini: le corse in riva al mare e le cure che riserviamo alla nostra pelle abbronzata, cedono il posto alle maratone sul divano e al colorito che piano piano, torna sempre più pallido. ...

Maltempo - pioggia e grandine sul Gargano : campeggi evacuati/ Ultime notizie - Addio estate 2018? : Maltempo, neve a Cortina d'Ampezzo e in Alto Adige, video. Le Ultime notizie: in Val Badia strato di 25 centimetri. E se si sale a 3 mila metri la temperatura arriva a -8 gradi(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 12:11:00 GMT)

Addio all'estate a Marina di Ragusa. Ecco quando si farà. Ci sarà anche la gara dei fuochi : Infine ci saranno anche defilè di moda e altre iniziative di spettacoli. Si starebbe lavorando anche ad un coinvolgimento di varie zone di Marina attraverso alcune attività sportive. Per quanto ...

Meteo - temporali e grandine in arrivo al nord/ Ultime notizie : brusco calo delle temperature - estate Addio? : Meteo, temporali e grandine in arrivo al nord. Ultime notizie: brusco calo delle temperature, estate addio? Nel fine settimane dovrebbe cambiare la tendenza climatica in Italia(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 08:23:00 GMT)

Meteo - Addio estate : arrivano freddo e temporali sull'Italia : Il Meteo sullo Stivale sta per subire un vero e proprio stravolgimento. Dal Nord Europa è in arrivo una perturbazione che...