Acque | WWF | parte da Vienna il futuro dei fiumi e dei laghi europei

meteoweb.eu

(Di giovedì 20 settembre 2018) “Bring life back to Europe’s rivers and lakes”, “Riporta la vita aie aid’Europa” è questa la parola d’ordine del WWF in vista della Conferenza disulle– lo strumento giuridico più importante per proteggeree zone umide d’Europa – che si apre oggi a. “Nella capitale austriaca – si spiega in una nota – i decision makers si riuniranno per fare il punto sui progressi degli Stati membri nella gestione sostenibile delle risorse idriche e nell’attuazione della legislazione UE sulle, in vigore dal 2000. Sarà anche l’occasione per una valutazione dell’attuale normativa, un “controllo di idoneità” nel quale è importante che la Commissione raccolga le opinioni degli stati membri. E’ questo un momento critico quando la Commissione Europea si appresta ad avviare un processo di verifica per ...