A Lecco sciopero degli alunni per protesta contro un compagno violento

(Di giovedì 20 settembre 2018) Uno "" didi una quarta elementare non è un evento che ci aspetteremmo di vedere. Eppure è successo a Meratese, nella Brianza lecchese. Solo 3su 17 di una classe elementare si sono presentati a scuola, ufficialmente perreil comportamentodi un loroche da mesi impedisce loro di vivere con serenità l'ambiente scolastico.Una realtà che pare vada avanti da molti giorni, ma finora nessun insegnate di sostegno si è voluto far carico del ragazzino problematico. "Abbiamo deciso di non mandare i nostri figli a scuola in quanto sono impossibilitati a seguire il regolare svolgimento delle lezioni a causa di un ambiente insicuro, che non garantisce la loro incolumità. Più volte abbiamo fatto presente la gravità della situazione ai responsabili preposti, ma senza aver avuto un'idonea ed ...