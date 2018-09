A Grottaferrata invasione di calabroni | 66enne in ospedale per crisi anafilattica

Blastingnews

(Di giovedì 20 settembre 2018) Iasiatici sono ipiù grandi esistenti in natura, tanto pericolosi da poter mandare in shock anafilattico anche chi non è allergico. A, un comune alle porte di Roma, un uomo di 66 anni è stato ricoverato inin codice giallo a causa delle punture. Il sindaco Luciano Andreotti ha invitato la popolazione a fare molta attenzione perché sono stati rinvenuti dei nidi nella zona e c’è il forte rischio che vengano punte altre persone. Stamani i nidi sono stati rimossi e il sindaco ha postato il video su Facebook. Il calabrone più grande del mondo Il calabrone asiatico è chiamato anche calabrone gigante o calabrone yak-killer e si tratta del tipo di calabrone più grande del mondo: le regine possono arrivare a misurare 55 mm e avere un’apertura alare di 76 mm. Proveniente dal Giappone, dal 2012 è stato segnalato anche in Francia e in Italia ed il suo ...