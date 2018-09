7 e 8 ottobre a Milano Bottiglie Aperte | tra innovazione e design

Milano. Edward Abbiati e Stiv Cantarelli il 6 ottobre allo Spazio Teatro 89 : Una band nuova di zecca, per la prima volta sul palco, per il concerto inaugurale di “It’s Only Folk Rock”,

Milano capitale del vino dal 7 al 14 ottobre 2018 : Milano capitale del vino per una settimana. Infatti dal 7 al 14 ottobre 2018 si svolgerà la prima edizione ‘Milano

Milano - l'ottobre rosa della Lega contro i tumori nel segno della prevenzione : Le iniziative in programma per la 26esima campagna Nastro rosa: dalla giornata dello shopping in Montenapoleone il 29 settembre alla mostra fotografica a Brera

Milano - a ottobre apre la mostra 'Tex. 70 anni di un mito' : ... ma è pensata anche per chi si volesse avvicinare per la prima volta al mondo grintoso, antirazzista e nemico di ogni ingiustizia di Tex e di suo figlio Kit Willer , del simpaticamente burbero ...

Serie A - anticipi e posticipi fino alla 16ª giornata : Juve-Inter di venerdì - derby di Milano il 21 ottobre alle 20.30 : Radja Nainggolan, 30 anni, centrocampista dell'Inter. Getty Images Il campionato ripartirà dopo la sosta con tre anticipi del sabato: Inter-Parma alle 15, Napoli-Fiorentina alle 18 e Frosinone-...

Mihail Sandu / La tournée italiana al via il prossimo ottobre : le date di Roma e Milano (Battiti Live) : Mihail Sandu è l'artista rivelazione dell'anno e con le sue canzoni è riuscito a conquistare anche il nostro paese. Un successo straordinario e totalmente inaspettato. (Battiti Live)(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 23:32:00 GMT)

Milano. Spazi WeMi : entro ottobre quattro nuovi presidi : Sono state 16.454 le persone che, nel primo semestre del 2018, si sono recate in uno degli Spazi WeMi presenti

Milano Film Festival 28 settembre 7 ottobre 2018 - tutte le anticipazioni : La XXIII edizione di Milano Film Festival, guidata dal nuovo direttore artistico Gabriele Salvatores in co-direzione con Alessandro Beretta , in direzione dal 2011, , si svolgerà dal 28 settembre al 7 ...

Milano contro il razzismo - il Comune lancia la due giorni di ottobre : "Mobilitiamoci contro l'intolleranza" : Dopo la tavolata multietnica che a giugno ha portato migliaia di persone al Parco Sempione, l'assessore Majorino rilancia: "Basta tacere"

Corso di Alta Formazione “Design for kids & Toys” al via a ottobre al Politecnico di Milano : Proseguendo il successo delle prime cinque edizioni del Corso di Alta Formazione in Design for kids & Toys di POLI.design, Il Master nasce con l’obiettivo di formare le nuove figure dei ‘toy designer’, oggi fortemente richieste dall’industria del giocattolo in Italia e all’estero. I moduli formativi teorici avverranno in modalità e-learning, con attività di workshop in presenza e un project work sviluppato durante un tirocinio ...

Milano Film festival 2018 dal 28 settembre al 7 ottobre : La XXIII edizione di Milano Film festival, una produzione di esterni, guidata dal nuovo direttore artistico Gabriele Salvatores, in co-direzione

A Milano il Festival delle Serie Tv : cosa ci aspetta a ottobre : Quattro giorni di incontri, panel, proiezioni attendono gli appassionati di Serie tv a ottobre a Milano: dall'11 al 14 ottobre, presso il centro polifunzionale di Santeria Social Club, si svolgerà il FeST - Il Festival delle Serie Tv. La macchina produttiva è attualmente all'opera per soddisfare il palato degli amanti della serialità che si riverseranno a Milano ed iniziano già ad emergere i primi dettagli per stuzzicare l'interesse dei ...