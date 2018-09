5 cibi che bilanciano il tuo zucchero nel sangue e anche il tuo umore

Ansia : i cibi che aiutano a combatterla : Complici i ritmi sempre più frenetici, l"Ansia è diventata il malessere del nuovo millennio. Basti sapere che, secondo l"Associazione per la Ricerca sull'Ansia e sulla Depressione ne soffrono 40 milioni di americani. Oltre ai trattamenti e alle terapie mediche, anche l"alimentazione può rivelarsi un rimedio efficace nel contrastarne la presenza e prevenire la comparsa dei sintomi che si accompagnano a questo disturbo.Prima di addentrarsi nel ...

Alimentazione : ecco i cibi che fungono da antinfiammatori naturali : Un’infiammazione è la sana risposta dell’organismo alle malattie ma quando supera un certo livello può cronicizzarsi, portando seri problemi per la nostra salute. Sono tanti i cibi che fungono da antinfiammatori naturali. Giusto per citarne alcuni: le noci di Pecan, che oltretutto abbassano il colesterolo, proteggono il cuore e sono benefiche per la pelle; i pistacchi, ricchi di omega 3 e proteine vegetali, le mandorle e gli arachidi. E che dire ...

Dai Bucaneve ai donuts - ecco tutti i cibi che 'riescono col buco' : Di origine statunitense, la pietanza più famosa del mondo con il buco: i donuts Questa ciambella fritta è simbolo del Made in USA per eccellenza. Famosa per essere entrata nell'immaginario collettivo ...

Dieta delle buone calorie : schema e cibi ammessi : La Dieta delle buone calorie è un regime alimentare creato dal medico Philip Lipetz che promette di regalare pancia piatta e gambe snelle in breve tempo. Come funziona? Lo schema alimentare divide le calorie in due categorie: buone o cattive. Questa divisione è l’ideale per tenere sotto controllo la glicemia, evitando fame nervosa, ma anche spossatezza e stanchezza. Lipetz ideò questa Dieta dopo aver studiato i processi ...

Stanchezza post vacanze - 10 cibi per combatterla : BananaMirtilliUovaMandorle & CoOlio extra vergine d’olivaSpinaciGrano saracenoSemi di zuccaKiwiFarroAl ritorno dalle vacanze i ritmi intensi e gli impegni della vita quotidiana rischiano di mettervi facilmente a tappeto? Dopo essere rientrati in città nei primi giorni è facile sentirsi stanchi e affaticati. «Dipende dalla cosiddetta “sindrome del rientro”, un disturbo dell’adattamento dovuto al passaggio dalle condizioni di relax tipiche ...

I 10 cibi che è davvero meglio che siano «biologici» : Dopo il Dry January e il Veganuary (quando ci si impegna nell’ordine a non bere e a non mangiare carne per smaltire le abbuffate di Natale) ora da Londra è in arrivo un altro “stop” alimentare: è la volta dell’Organic September. Niente cibi o bevande vietati però, nessuna astinenza, questa volta si tratta più facilmente di sostituire. Di fare scelte più sane, mangiando biologico. L’idea dell’Organic September è dell’associazione Soil che ...

Milan - con ritmo e consapevolezza sei grande! Higuain decisivo anche senza gol : Roma trasformata e irriconoscibile : Il Milan trova la prima vittoria al Meazza e i primi 3 punti della sua stagione superando la Roma per 2-1: segnali incoraggianti sul piano del gioco, Higuain non segna ma fornisce l’assist del gol vittoria. Roma rivoluzionata da Di Francesco e irriconoscibile Prima partita in casa, prima vittoria davanti al pubblico festante del Meazza e primi 3 punti della stagione. Il Milan scaccia via i fantasmi di Napoli e supera 2-1 la Roma ...

Alcuni studi scientifici non sono riproducibili : è un problema - ma anche un'occasione per migliorare : ... probabilmente le due testate scientifiche più blasonate al mondo. La revisione dei pari non basta. I ricercatori del CalTech hanno preso in esame 21 paper sulle scienze sociali pubblicati tra il ...

Dieta - dimagrire grazie alla stimolazione del metabolismo / Ecco i cibi che aiutano a risvegliare l'organismo : Dieta, dimagrire grazie alla stimolazione del metabolismo: Ecco i cibi che aiutano a risvegliare l'organismo e che possono favorire la perdita repentina di peso.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 15:31:00 GMT)

Dieta : i cibi che stimolano il metabolismo e fanno dimagrire : La Dieta che stimola il metabolismo puo' far dimagrire fino a 3 chili a settimana. Ecco quali sono gli alimenti che vanno consumati in un menu'

Romina Carrisi dimagrita paurosamente/ Ecco i cibi che non può mangiare perché intollerante al nichel : Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, è apparsa visibilmente dimagrita. "Sono intollerante al nichel", ha rivelato sui social, mentre oggi è in procinto di...(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 20:50:00 GMT)

Dieta contro la pancia gonfia : 7 cibi che funzionano : Sognate un ventre piatto e una silhouette perfetta? Allora provate la Dieta contro la pancia gonfia, assaporando i cibi che eliminano il gonfiore e drenano i liquidi. Nessuna donna è immune dal gonfiore addominale, nemmeno le super top o i vip che postano foto in bikini su Instagram. Allora come fanno ad avere sempre una pancia super piatta? Il loro segreto è un regime alimentare ad hoc che sfrutta dei super cibi. Scopriamo quali sono e come ...

La dieta del cervello : 10 cibi e abitudini che ci rendono più intelligenti : "Così come per dimagrire o per fare triathlon bisogna adottare un regime alimentare adeguato, se vogliamo conservare e migliorare le nostre facoltà cognitive dobbiamo fare attenzione a ciò che mettiamo nel piatto". Parte da qui Lisa Mosconi, vicedirettrice della clinica per la prevenzione dell'Alzheimer a New York ed esperta di nutrizione cerebrale. Da scienziata ha messo insieme tutta la nuova generazione di studi che ha ...

8 cibi che non fanno bene alla nostra pelle : Altro che creme e sieri, la bellezza della nostra pelle è legata soprattutto a ciò che mangiamo. Gli alimenti che scegliamo per la dieta infatti influenzano direttamente la salute dell’epidermide. Alcuni agiscono come dei veri e propri prodotti beauty, regalandoci un incarnato luminoso e sano, altri, al contrario, possono danneggiare la pelle, conferendogli un aspetto malsano, causando infiammazioni e comedoni. Si tratta di cibi che ...