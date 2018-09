28 | 29 e 30 settembre | torna ad Orte la rassegna noir SentieriBui

Cibo e solidarietà - il 22 e 23 settembre torna "Un pasto al giorno" nelle piazze di tutta Italia : ...e nei paesi di tutte le regioni Italiane per l'iniziativa solidale che vuole garantire 7 milioni e mezzo di pasti alle persone aiutate nelle sue oltre 500 realtà di accoglienza in tutto il mondo

Previsioni Meteo - nel weekend torna il bel tempo : sole e caldo in tutt’Italia soprattutto Domenica 23 settembre : Previsioni Meteo – Dopo l’azione del Ciclone Mediterraneo (che scombussolerà fino a tutto venerdì le acque del medio e basso Tirreno con venti di burrasca, nubifragi, piogge e locali nubifragi anche sulla terraferma tra Sardegna, Sicilia e aree centro meridionali ), l’instabilità concederà una tregua. Intanto il bel tempo è già arrivato al Nord, Nord Toscana, Nord Appennino con sole prevalente, salvo qualche addensamento locale sui ...

Con madrina Catherine Bertone torna domenica 30 settembre la MezzaAosta : 'Aosta a buon titolo si può fregiare del titolo di 'Città Europea dello Sport' - ha ricordato l'assessore Marzi - un riconoscimento importante e prestigioso frutto dell'enorme lavoro dei nostri ...

Torna a L'Aquila la "Maratona del BuonUmore" - domenica 23 settembre al Parco del Castello : L'Aquila - Anche quest'anno l'associazione Brucaliffo dell'Aquila, clown in corsia, presenta la "Maratona del buonumore", arrivata alla sua quinta edizione. Una manifestazione che l’associazione Brucaliffo organizza per la città di L’Aquila dal 2014, in collaborazione con Ludobus, Nati nelle Note, C.N.G.E.I. Scout, la cooperativa Fantacadabra, Piemme Auto, Basket 2K5, British institute, Circolo ippico di Valle ...

Malika Ayane torna il 21 settembre con il nuovo album “Domino” e poi va in tour : Milano. “Essere donna è difficile, avere delle idee ed essere rispettate è ancora più difficile”. Così ha esordito Malika Ayane

Torna 'Catanzaro in Festa' dal 20 al 23 settembre : Dal 20 al 23 settembre a Catanzaro, in piazza Prefettura, si svolgeranno diversi spettacoli per allietare e far divertire i cittadini ma allo stesso tempo creare momenti si socializzazione e aggregazione. Questo è l'obiettivo principale di 'Catanzaro in Festa' " Festival dello ...

Roma : da 20 a 23 settembre torna nella Capitale Runfest - festival atletica : Roma – Runfest, il grande festival del running e del benessere, torna a Roma dal 20 al 23 settembre. La sede e’ quella centralissima di Piazza del Popolo, che quest’anno accogliera’ il villaggio del running e il suo ricco palinsesto gratuito in equilibrio fra entertainment, salute e cultura. Un programma vasto che attende migliaia di partecipanti e che comprende iniziative per tutti i gusti e tutte le eta’, per ...

Ascolti TV | Martedì 18 settembre 2018. Temptation Island Vip 19.85% (3 - 5 mln) - Una Pallottola nel Cuore 17.51% (4 mln). Floris torna (6.58%) e batte Berlinguer (4.67%) : Simona Ventura Nella serata di ieri, Martedì 18 settembre 2018, su Rai1 – preceduto da una presentazione di 2 minuti (4.228.000 – 17.10%) – l’appuntamento con Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 4.022.000 spettatori pari al 17.51% di share. Su Canale 5 – dalle 21.27 all’una – la prima puntata di Temptation Island Vip ha ottenuto un ascolto pari a 3.449.000 spettatori e al 19.85% di share (Buonanotte: ...

Ritornano i problemi Fastweb oggi 18 settembre : la Rete non funziona in Italia : Altre preoccupazioni in ambito mobile in questi minuti, alla luce delle segnalazioni in merito ai problemi Fastweb oggi 18 settembre. Su Twitter, infatti, molti utenti hanno fatto sapere alla compagnia telefonica di avere problemi di Rete sia per quanto riguarda la connessione mobile, sia con quella domestica, a testimonianza del fatto che un malfunzionamento è effettivamente in corso con la nota compagnia telefonica. La Rete non funziona, ma ...

La prova del cuoco - le ricette di oggi 17 settembre : torna lo chef Natale Giunta : elisa isoardi ha iniziato una nuova settimana tra fornelli di Rai Uno nel programma La prova del cuoco. Il cooking show da quest'anno è rimasto senza Antonella Clerici e ciò ha inciso sugli ascolti che sono più bassi [VIDEO]. Infatti, la prima puntata ha registrato uno share del 15.95% mentre venerdì è sceso a 14.1%. Sui social, qualcuno si è lamentato della nuova formula della trasmissione mentre altri hanno affermato di essere troppo ...

TORNA “EL GRINTA”/ Su Rete 4 il film con John Wayne (oggi - 18 settembre 2018) : TORNA El Grinta, il film western in onda su Rete 4 oggi, martedì 18 settembre 2018. Nel cast: John Wayne e Katharine Hepburn, alla regia Stuart Millar. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 04:24:00 GMT)

NCIS 15/ Anticipazioni del 17 settembre : la serie crime ritorna in tv con i nuovi episodi : NCIS 15, Anticipazioni del 17 settembre 2018, in prima Tv assoluta su Rai 2. Un vecchio caso impone a Ducky di rivedere le precedenti analisi e indizi. (Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 09:00:00 GMT)

Domenica In – Prima puntata del 16 settembre 2018 – Torna Mara Venier e rivoluziona tutto. : Mara Venier Torna a Domenica In. Non una cosa da poco… Dopo anni di affanni e turbolenze del programma, una boccata di ossigeno può arrivare solo da chi conosce bene il programma e lo adora profondamente visto che è stato la sua fortuna. Domenica In | Mara Venier E così dopo i tanti trambusti della […] L'articolo Domenica In – Prima puntata del 16 settembre 2018 – Torna Mara Venier e rivoluziona tutto. sembra essere il primo su ...

LIVE Volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : risultati 16 settembre - gli aggiornamenti di tutte le partite. Torna l’Italia - Francia all’esame Olanda : CLICCA QUI PER TUTTI I risultati E LE CLASSIFICHE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Volley maschile (domenica 16 settembre). Oggi ci sarà da divertirsi con 8 partite in programma tra Bari, Firenze, Varna, Ruse. Giornata intensissima e spettacolo assicurato, a partire dalle ore 16.00 e fino alla seconda serata: una vera e propria scorpacciata di pallavolo che ci farà tremendamente divertire. Riflettori puntati ...