20 settembre - Claudio Trotta | manager di Bruce Bruce Springsteen | presenta il suo libro

MA CHE BELLA SORPRESA/ Su Canale 5 il film con Claudio Bisio (oggi - 19 settembre 2018) : Ma che BELLA SORPRESA, il film in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 19 settembre 2018. Nel cast: Claudio Bisio, Renato Pozzetto e Ornella Vanoni, alla regia Alessandro Genovesi.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 09:27:00 GMT)

BAR SPORT/ Su Canale 9 il film con Claudio Bisio e Angela Finocchiaro (oggi - 17 settembre 2018) : Bar SPORT, il film comico in onda su Canale Nove oggi, lunedì 17 settembre 2018. Nel cast: Claudio Bisio, Giuseppe Battiston, Angela Finocchiaro, alla regia Massimo Martelli. (Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 10:04:00 GMT)

Scaletta di Claudio Baglioni all’Arena di Verona per l’ultima sera il 16 settembre : ingressi e ultimi biglietti disponibili : Claudio Baglioni all'Arena di Verona terrà oggi, domenica 16 settembre, il suo terzo ed ultimo spettacolo nell'anfiteatro scaligero. In Scaletta più di 30 canzoni per oltre tre ore di musica tra i grandi successi del suo repertorio. Nella serata di ieri, la seconda per Claudio Baglioni all'Arena di Verona, l'evento è stato trasmesso anche in diretta su Rai1 per i telespettatori impossibilitati a raggiungere fisicamente il Veneto. Stasera, ...

Ascolti tv ieri - Claudio Baglioni – Al centro vs Un boss in salotto | Dati Auditel 15 settembre 2018 : Accesissima sfida per la vittoria della prima serata. Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 15 settembre 2018? Chi ha vinto fra il concerto evento di Claudio Baglioni intitolato Al centro e il film di Canale 5 intitolato Un boss in salotto con Rocco Papaleo e Luca Argentero? Il direttore artistico del Festival 2018 sarà riuscito a bissare il successo ottenuto con la più famosa kermesse canora? Quanti telespettatori, invece, si sono sintonizzati ...

Scaletta di Claudio Baglioni all’Arena di Verona e in diretta su Rai1 il 15 settembre - più di 30 brani con palco al centro : Claudio Baglioni all'Arena di Verona si esibirà stasera, sabato 15 settembre, per il secondo dei tre concerti attesi nell'anfiteatro scaligero. Il primo concerto si è tenuto ieri sera, venerdì 14 settembre, mentre il terzo è in programma per domani, domenica 16 settembre. I tre eventi anticipato il nuovo tour di Claudio Baglioni, Al centro, con il palco al centro della scena. Claudio Baglioni all'Arena di Verona ripercorre i suoi 50 anni di ...

Claudio Baglioni Arena di Verona : scaletta del concerto stasera in tv su Rai 1 15 settembre : stasera in tv, sabato 14 settembre 2018, va in onda su Rai 1 in prima serata il concerto evento Al Centro di Claudio Baglioni in diretta dal palco dell’Arena di Verona. Ecco anticipazioni, scaletta e ospiti della serata. SCOPRI COSA C’È IN TV Claudio Baglioni Al Centro: stasera in tv 15 settembre il concerto in diretta su Rai 1 Claudio Baglioni sarà assoluto protagonista della serata-evento in cui l’anfiteatro veronese ...

Claudio Baglioni all’Arena di Verona 14 - 15 e 16 settembre : ritiro biglietti - ingressi e info scaletta : Claudio Baglioni all'Arena di Verona per tre serate consecutive in programma da oggi. Venerdì 14 settembre, sabato 15 settembre e domenica 15 settembre, Claudio Baglioni all'Arena di Verona si esibirà in un concerto della durate di circa tre ore. I biglietti per assistere agli spettacoli sono disponibili in numero estremamente ridotto. La produzione h reso disponibili pochissimi altri posti, in prevendita su TicketOne e via call center (con ...

Il concerto di Claudio Baglioni all’Arena di Verona su Rai1 il 15 settembre in diretta - video promo di Al Centro : Con lo spot che svela la programmazione dell'evento, diventa ufficiale la messa in onda del concerto di Claudio Baglioni all'Arena di Verona su Rai1 il 15 settembre, in diretta in prima serata. Il cantautore romano terrà un tris di eventi all'Arena, che apre una lunga stagione di concerti in giro per i palazzetti italiani tra il 2018 e il 2019. Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 settembre 2018, nella cornice dell'anfiteatro scaligero, ...

L’Allieva/ Anticipazioni ultima puntata 2 settembre : Alice tra Arthur e Claudio - chi sceglierà? (replica) : Torna in replica anche stasera, la sesta e ultima puntata de L’Allieva: chi ha scelto Alice tra Claudio e Arthur? Ecco le Anticipazioni e la trama del finale di stagione.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 09:59:00 GMT)