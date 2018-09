15ENNE SCAMBIA FOTO OSE' Con adulto | poi scopre che è il padre | il problema è il web o

Sexting - 15ENNE SCAMBIA per un anno messaggi erotici con un adulto. Poi scopre che è il padre : Un anno di messaggi erotici , foto osé e confidenze spinte. Poi l’appuntamento al buio, e la rivelazione: dall’altra parte dello schermo c’era sempre stato il padre . È quanto accaduto a una 15enne della provincia di Bergamo, che si è rivolta a uno sportello psicologico chiedendo aiuto. La ragazza adesso ha cambiato scuola e vive con la madre, che nel frattempo si è separata dal marito. La psicologa da cui è in cura ha riferito ...

