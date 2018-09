Ziggy’s | a Londra il primo cocktail bar a tema David Bowie

gqitalia

: Un cocktail bar dedicato a David Bowie sta per aprire a Londra: benvenuti da Ziggy’s - FionaBowler1 : Un cocktail bar dedicato a David Bowie sta per aprire a Londra: benvenuti da Ziggy’s -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Un bar, ilin assoluto, completamente dedicato al Duca Bianco: inaugurerà ail 20 settembre, e non poteva che chiamarsi Ziggy’s, dal nome della sua maschera artistica più leggendaria. Gli amanti della musica e della cosmologia pop disono già in estasi: prevedibili viaggi ad hoc dai quattro angoli del globo, per andare a sorseggiare un buonispirato all’autore di Heroes e di mille altri capolavori senza tempo. I drink Tra le bevande alcoliche che finiranno in menu, infatti, ci saranno quelle preferite da mister Aladdin Sane in persona (per citare un altro suo fortunato pseudonimo di scena) e primizie come Tigers of Vaseline e Darkness and Disgrace (nell’ordine, una Pina colada e un Espresso-Martini), idealmente e strettamente collegate a due hit dell'”Uomo che cadde sulla terra”, Hang On To Yourself e Lady ...