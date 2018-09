Yusaku | il primo turista lunare Miliardario giapponese | collezionista d' arte Volerà con

SpaceX : il primo turista della Luna sarà il giapponese Yusaku Maezawa : Come vi avevamo annunciato pochi giorni fa, Elon Musk aveva dichiarato di aver venduto il primo biglietto per il viaggio intorno alla Luna ad un giapponese. Ora possiamo dirvi con esattezza che si tratta del miliardario giapponese Yusaku Maezawa. sarà lui quindi il primo turista spaziale a essere portato in orbita attorno alla Luna a bordo del Big Falcon Rocket di SpaceX. Non sarà una “Luna di miele” il suo viaggio nello spazio però, ...