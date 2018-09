Youth League | Valencia-Juventus 0-1 | Petrelli-gol | momento d' oro

Youth League - Valencia-Juventus 0-1 : Petrelli fa volare i bianconeri : Parte bene la Juventus in Youth League, la Champions delle squadre Primavera. A Valencia, i giovani bianconeri di Baldini passano 1-0 grazie al gol di Petrelli al 70'. In campo Young Boys e Manchester ...

Diretta/ Valencia-Juventus (risultato live 0-0) streaming video e tv : Lee colpisce il palo (Youth League) : Valencia Juventus Primavera, info streaming video e tv: orario, quote e probabili formazioni della partita che si gioca per la prima giornata nel girone H della nuova Youth League(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 15:15:00 GMT)

Real Madrid Roma Youth League/ Primavera info streaming video e tv : quote - orario e probabili formazioni : Real Madrid Roma Primavera, Youth League: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote e orario della partita che inaugura la nuova edizione del torneo per i giovani giallorossi(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 05:15:00 GMT)

DIRETTA STELLA ROSSA NAPOLI Youth League / Risultato 1-1 : a segno Senese! (info streaming video e tv) : STELLA ROSSA NAPOLI YOUTH LEAGUE: info streaming video e tv, probabili formazioni e Risultato live. La Primavera partenopea debutta nella competizione europea(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 16:40:00 GMT)

Diretta Inter Tottenham Youth League/ Risultato finale 1-1 : Roles dal dischetto risponde a Colidio : Diretta Inter Tottenham Youth League: Risultato finale 1-1. Non basta il gol di Colidio alla Primavera nerazzurra, che nel secondo tempo viene ripresa dal rigore di Roles (1^ giornata)(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 15:49:00 GMT)

DIRETTA INTER TOTTENHAM Youth League / Risultato 1-0 - gol di Colidio! (info streaming video e tv) : INTER TOTTENHAM YOUTH LEAGUE: info streaming video e tv, probabili formazioni e Risultato live. La Primavera nerazzurra debutta nella competizione europea(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 14:38:00 GMT)

Non solo Champions - anche la Youth League su Sky per tre stagioni : L'offerta Sky si arricchisce per gli appassionati di calcio internazionale: ecco la Youth League per le prossime tre edizioni L'articolo Non solo Champions, anche la Youth League su Sky per tre stagioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.