XX Festa della Transumanza

Hill House - ecco il trailer della serie sulla casa inFestata : A poche settimane dalle prime anticipazioni, ecco arrivare il primo trailer ufficiale di Hill House, la nuova serie horror che debutterà il mese prossimo su Netflix. Ispirata dal romanzo di Shirley Jackson e dalle sue interpretazioni filmiche (come Haunting – Presenze del 1999), questa nuova produzione tornerà ancora una volta su uno dei cliché più utilizzati nella letteratura nera, la casa infestata, ma declinando il tutto sulla base di ...

Il Messaggero compie 140 anni : grande Festa a Cinecittà con il presidente della Repubblica : Il Messaggero festeggia i suoi 140 anni di storia. Giovedì 20 settembre cornice d'eccezione sarà il set dell'Antica Roma degli gli studi di Cinecittà, luogo simbolo della città. Alla presenza del ...

Stoccarda : la Festa della birra compie due secoli : Nel vero cuore della città, i visitatori incontreranno funamboli e saltimbanchi, mangiatori di fuoco e prestigiatori; potranno assistere agli spettacoli di illusionismo e vedere la "donna senza testa"...

Festa della musica - il Comune di Napoli sfida la Corte dei Conti : Nell'infinito scontro tra Regione e Comune ci scappa pure che l'ente di Santa Lucia non finanzia 'Passeggiate musicali napoletane' - kermesse di cinque giorni che parte il 20, il direttore artistico è ...

Allo stadio "Bernicchi" Festa tra sport e impegno sociale nel torneo "quadramentale" per celebrare i 40 anni della legge Basaglia e i 30 anni della cooperativa la Rondine : Davvero bella la festa tra sport e impegno sociale vissuta stamattina Allo stadio comunale "Corrado Bernicchi" per la disputa del torneo di calcio a otto "QuadraMentale", organizzato per celebrare i 40 anni dall'approvazione ...

SOMMARIVA PERNO/ In mille alla Festa della community Egea : premiati 2 dipendenti : Grande e calorosa partecipazione, giovedì 13 settembre, alla festa del Gruppo Egea, organizzata al Roero Park Hotel di SOMMARIVA PERNO. Protagonisti dell'evento oltre mille tra dipendenti, ...

Salvini alla Festa della Lega : "Ho già 50 denunce - una dagli zingari" : Matteo Salvini parla dal palco della festa della Lega di Paullo , in provincia di Milano, e torna sulle denunce subite in questi giorni, a cominciare dall'indagine per sequestro di persona dopo il ...

Ultimo weekend per la Festa della cipolla di Cannara tra enogastronomia e spettacoli : Ultimi giorni per onorare la regina della tavola cannarese. La Festa della cipolla è infatti alle battute finali. Prima, però, regalerà un Ultimo imperdibile weekend enogastronomico ad appassionati e ...

Favola Leicester 2016 - il racconto della Festa a casa Vardy : Il video di quella festa a casa Vardy diventò virale in poche ore. Leicester incredibilmente campione d'Inghilterra davanti alla tv, era la stagione 2015-2016 ma solo a pensarci vengono ancora i ...

Peter Sellers sul manifesto della Festa del Cinema di Roma : Difficile trovare un personaggio Cinematografico capace di raccogliere i consensi di un pubblico più vasto. Adorato per 'la straordinaria carica comica, la brillante imprevedibilità delle sue ...

Arriva la Festa della Pasta e si celebra a Gragnano : Si possono quindi visitare le 14 aziende del Consorzio e scoprire come nasce questa Pasta così famosa in tutto il mondo. Per partecipare appuntamento dalle 11,30 di domenica 16. A disposizione un ...

Centinaia di migliaia di persone a Barcellona hanno maniFestato per chiedere l’indipendenza della Catalogna : Oggi a Barcellona c’è stata una grande manifestazione, a cui hanno partecipato secondo i giornali “Centinaia di migliaia di persone”, per chiedere l’indipendenza dalla Spagna della Catalogna, comunità autonoma nord-orientale della Spagna. La manifestazione è stata organizzata in occasione delle The post Centinaia di migliaia di persone a Barcellona hanno manifestato per chiedere l’indipendenza della Catalogna ...

