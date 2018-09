Xiaomi Redmi Note 6 Pro in vendita prima della sua presentazione

Xiaomi Redmi Note 6 Pro in preordine su GeekMall in versione Internazionale! : La notizia è appena arrivata: lo Xiaomi Redmi Note 6 Pro è disponibile in preordine su GeekMall, ed è anche in versione Internazionale, ad un prezzo incredibile! Si tratta senza dubbio di uno degli smartphone cinesi più attesi di questo 2018 grazie ad un design eleganissimo ed una scheda tecnica che parla da sola! Ma non è solo questo quello che volevamo dirvi: ogni smartphone del grande catalogo GeekMall viene fornito di tanti servizi e ...

Confusi dalla troppa offerta di smartphone Redmi? Xiaomi pensa che sia corretto : Proviamo a capire perché Xiaomi offre così tante varianti degli smartphone Redmi, spesso molto simili tra di loro e con piccole differenze di prezzo. L'articolo Confusi dalla troppa offerta di smartphone Redmi? Xiaomi pensa che sia corretto proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 6 Pro compare su AliExpress svelandoci ogni suo dettaglio : Non sappiamo quando sarà presentato, ma poco importa perché oramai sappiamo tutto di Xiaomi Redmi Note 6 Pro perché è comparso in una inserzione su AliExpress svelandoci ogni suo dettaglio. L'articolo Xiaomi Redmi Note 6 Pro compare su AliExpress svelandoci ogni suo dettaglio proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 6 (Pro) si mostra in immagini e video dal vivo : Le prime immagini dal vivo dello Xiaomi Redmi Note 6 (Pro) confermano alcune specifiche hardware per lo smartphone cinese di fascia media: ecco i dettagli (aggiornato con video)Xiaomi non ha ancora ufficializzato il prossimo Redmi Note 6 (Pro per il mercato indiano), ma già nelle scorse settimane qualche rumors aveva svelato alcune delle sue principali caratteristiche hardware.Oggi sul web sono state distribuite alcune immagini dal vivo che ...

Xiaomi Redmi Note 6 (Pro) si mostra in una prima immagine dal vivo : Le prime immagini dal vivo dello Xiaomi Redmi Note 6 (Pro) confermano alcune specifiche hardware per lo smartphone cinese di fascia media: ecco i dettagli.Xiaomi non ha ancora ufficializzato il prossimo Redmi Note 6 (Pro per il mercato indiano), ma già nelle scorse settimane qualche rumors aveva svelato alcune delle sue principali caratteristiche hardware.Oggi sul web sono state distribuite alcune immagini dal vivo che riprendono il prossimo ...

Niente Snapdragon 660 per Xiaomi Redmi Note 6 Pro - lo conferma un video hands-on : Xiaomi non ha ancora presentato ufficialmente il nuovo Xiaomi Redmi Note 6 Pro, eppure è disponibile il primo video hands-on che arriva dal Pakistan. L'articolo Niente Snapdragon 660 per Xiaomi Redmi Note 6 Pro, lo conferma un video hands-on proviene da TuttoAndroid.

Nuove immagini confermano che Xiaomi Redmi Note 6 Pro avrà quattro fotocamere : Anche se Xiaomi non ha ancora comunicato la data della presentazione, sono sempre più le caratteristiche di Xiaomi Redmi Note 6 Pro svelate da alcune immagini. L'articolo Nuove immagini confermano che Xiaomi Redmi Note 6 Pro avrà quattro fotocamere proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 6 Pro si mostra in foto : quattro camere e Sandragon 660 : Lo Xiaomi Redmi Note 6 Pro ha una grande responsabilità, cioè continuare il trend positivo che contraddistingue questa serie di Xiaomi, e dalle prime notizie che trapelano sulle specifiche tecniche ci riuscirà agevolmente. Infatti sono trapelate in rete due immagini inerenti proprio al nuovo Redmi Note 6 Pro che ci mostrano sia il fronte del terminale, sia il retro della sua scatola, così che ne possiamo leggere le caratteristiche. A quanto ...

Xiaomi Redmi Note 5 - Mi 5 - Mi 6 - Mi Mix - Mi Mix 2 e Mi Note 2 ricevono la Miui 10 Global stabile : Arrivano le prime certezze che gli smartphone Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi Mi 5 e Mi 6, Xiaomi Mi Mix e Mi Mix 2, e Mi Note 2 hanno la rom con la Miui 10 Globale e stabile.Dopo un certo periodo di beta testing della versione china-inglese, e nelle ultime settimane pure della versione Global, finalmente la nuova rom con interfaccia Miui 10 è disponibile su una serie di smartphone del marchio cinese Xiaomi.Continue reading Xiaomi Redmi Note 5, Mi ...

Xiaomi Mi MIX 2 e Xiaomi Redmi Note 5 ricevono MIUI 10 Global Stabile via OTA : Anche Xiaomi Mi MIX 2 e Xiaomi Redmi Note 5 si aggiungono alla lista degli smartphone per i quali è disponibile MIUI 10 Global Stabile. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2 e Xiaomi Redmi Note 5 ricevono MIUI 10 Global Stabile via OTA proviene da TuttoAndroid.

Inizia da Xiaomi Redmi S2 il rollout di MIUI 10 Global Stabile : È Xiaomi Redmi S2 il primo smartphone del produttore cinese a ricevere la versione Global Stabile di MIUI 10, con le tante novità della nuova versione. L'articolo Inizia da Xiaomi Redmi S2 il rollout di MIUI 10 Global Stabile proviene da TuttoAndroid.

Ecco i presunti display di Xiaomi Redmi Note 6 e Redmi 6 Plus : Grazie a due inserzioni su AliExpress abbiamo la conferma dell'ormai imminente lancio di Xiaomi Redmi Note 6 e di Xiaomi Redmi 6 Plus L'articolo Ecco i presunti display di Xiaomi Redmi Note 6 e Redmi 6 Plus proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 non si “piega” a JerryRigEverything (video) : Non è filato liscio come l'olio il test di JerryRigEverything su Xiaomi Redmi Note 5, ma con un occhio ai prezzi attuali non si può dire sia andato male L'articolo Xiaomi Redmi Note 5 non si “piega” a JerryRigEverything (video) proviene da TuttoAndroid.

Miglior prezzo Xiaomi Mi A2 e Redmi Note 5 su Gearbest : offerte codici promozionali su OnePlus 6 e Honor 10 : Qual è il Miglior prezzo Xiaomi Mi A2 in circolazione in questo momento? Lo Xiaomi Redmi Note 5 è protagonista pure di speciali offerte su qualche noto e-commerce? Come sempre, Gearbest la fa da padrone nelle promozioni relative ai device del produttore cinese ma in queste ore non mancano sullo store anche specifiche offerte, con relativi codici promozionali, dedicate ad altri smartphone di punta Android come il OnePlus 6 e l'Honor ...