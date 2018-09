WhatsApp | arriva Olivia | dopo il Momo spunta un altro pericolo

WhatsApp Dark / Arriva la modalità che serve per sforzare meno gli occhi : testo bianco su sfondo nero : Cos'è WhatsApp Dark? Arriva su Android e iOs una nuova modalità per sforzare meno gli occhi. I testi saranno bianchi su sfondo scuro per affaticarsi meno nella lettura.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 16:30:00 GMT)

WhatsApp come Telegram : potrebbe arrivare la modalità notturna sia su Android che su iOS : Di recente, il sito WABetaInfo, da sempre molto informato sulle novita' in arrivo da parte di WhatsApp, ha riportato che gli sviluppatori della popolare app starebbero lavorando all'introduzione della modalita' notturna [VIDEO]che dovrebbe debuttare sia sui dispositivi Android che su quelli iOS. Dunque, il sistema di messaggistica istantanea prossimamente potrebbe dotarsi del tema scuro, utile soprattutto per le ore notturne, al fine di non ...

Arriva il “WhatsApp” della sanità che riduce le lacune della comunicazione in ambito ospedaliero : Si chiama Unite Collaborate ed è la messaggistica istantanea pensata per persone in ambiente ospedaliero. Il Whatsapp della sanità permette di creare un gruppo di lavoro e comunicare con esso in tempo reale migliorando sensibilmente i tempi di comunicazione (che diventano istantanei) e risposta, aumentando l’efficienza dell’azienda e migliorando le reazioni a possibili emergenze o criticità. Unite Collaborate, è un’app sviluppata da un’azienda ...

WhatsApp per iPhone - arriva l'anteprima immagini nelle notifiche e la funzione anti-hacker : Importanti aggiornamenti di WhatsApp dedicati agli utenti iOS che riguardano in particolar modo due importanti novita'. La maggiore è una funzione di sicurezza che garantira' gli utenti sulla autenticita' e bonta' dei link che gli vengono inviati. Si tratta di un miglioramento volto a proteggere la privacy di chi usa la popolare applicazione di messaggistica e a garantire che attraverso i link che si ricevono non vengano veicolati virus in grado ...

Windows 10 Mobile : arrivano le chiamate e le videochiamate di gruppo per WhatsApp : Inizialmente distribuite per WhatsApp Beta e solo per una stretta cerchia di utenti fortunati scelti mediante il test A/B, le chiamate e videochiamate di gruppo arrivano ora anche nella versione stabile dell’app. Ieri sera il team di sviluppatori di Mark Zuckerberg ha, infatti, rilasciato un aggiornamento sul Microsoft Store dedicato a tutti gli smartphone Windows 10 Mobile e numerato 2.18.164. La nuova versione introduce in pratica ...

WhatsApp - arriva l'ennesima bufala : da martedì 21 agosto nessun cambio codice della strada : arriva l'ennesima truffa via WhatsApp: il messaggio che è stato inoltrato di recente da alcuni utenti riguarda una presunta entrata in vigore del nuovo codice della strada, gia' da martedì 21 agosto. Secondo tale messaggio, chiunque verra' sorpreso alla guida, anche davanti ai semafori, con lo Smartphone o con altri dispositivi, subira' il ritiro immediato della patente con una multa che va dai 180 euro ai 680 euro. Lo stesso messaggio invita ...

Nuova falla di WhatsApp? Già arrivata! : Per la sua caratteristica di essere uno strumento di comunicazione facile e veloce, WhatsApp è già stato al centro di numerosissimi fatti di cronaca. Dai finti premi del supermercato o delle ...

WhatsApp arriva su KaiOS - presto l'update che trasformerà i feature phone | Rumors : Dai Rumors, sembra che sia in arrivo un aggiornamento epocale [VIDEO] dell'amata app di messaggistica istantanea che le permetterebbe di funzionare su dispositivi old-fashioned e economici. Che WhatsApp fosse l'applicazione di messaggistica istantanea più diffusa al mondo lo si sapeva gia' da tantissimo tempo. Grazie ad essa, milioni di utenti in tutto il mondo possono comunicare quotidianamente con la propria cerchia di amici, parenti e ...

Il Sassuolo sbarca su WhatsApp : le news per i tifosi arrivano via messaggio : Le notizie per i tifosi del Sassuolo arriveranno anche via WhatsApp: lanciato un nuovo servizio digitale per i propri supporter. L'articolo Il Sassuolo sbarca su WhatsApp: le news per i tifosi arrivano via messaggio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Su WhatsApp arriva il pericolo Momo Game - s'indaga sul suicidio di un 12enne : Dopo il temutissimo Blue Whale Challenge che avrebbe spinto centinaia di giovanissimi a togliersi la vita, un altro gioco sta spaventando i genitori di tutto il mondo: il Momo, una sorta di sfida che viene lanciata attraverso Whatsapp e che, in questi giorni, sta creando apprensione ai quattro angoli del globo: dal Regno Unito dove anche il Sun ha invitato i genitori a non abbassare la guardia sulle attivita' social dei loro figli adolescenti ed ...

Facebook pronta a monetizzare con WhatsApp : nell'anno nuovo arrivano gli annunci pubblicitari : Mentre questa trasformazione può portare a una base di utenti decrescente per WhatsApp, Facebook sembra destinata a convertire l'app di messaggistica mobile numero uno al mondo in una macchina per ...

WhatsApp business - arrivano i servizi a pagamento per le aziende : Uno dei sistemi di messaggistica istantanea più famosi ed utilizzati dagli utenti è sicuramente WhatsApp: di proprietà di Mark Zuckerberg, l'applicazione dall'icona verde è in continua fase di implementazione di novità, soprattutto perché Telegram, il principale competitor, è in continuo incremento di attivazioni. L'ultima novità riguarda nello specifico le aziende: a gennaio 2018 gli sviluppatori hanno promosso WhatsApp business, uno strumento ...

Su WhatsApp arrivano le chiamate di gruppo (Android e iOS) : Anche su Whatsapp arrivano le videochiamate di gruppo, lo ha annunciato l’azienda stessa in un post sul blog ufficiale. Crittografate e al massimo con quattro persone, queste le novità introdotte nell’app di messaggistica istantanea più popolare al mondo per Android e iOS. chiamate audio e video di gruppo su Whatsapp Alla fiera per sviluppatori F8 di Facebook a maggio, Whatsapp ha annunciato che avrebbe portato le chiamate di gruppo ...