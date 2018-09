What If | nel cast anche Louis Herthum e Dave Annable

WhatsApp per iPhone - arriva l'anteprima immagini nelle notifiche e la funzione anti-hacker : Importanti aggiornamenti di WhatsApp dedicati agli utenti iOS che riguardano in particolar modo due importanti novita'. La maggiore è una funzione di sicurezza che garantira' gli utenti sulla autenticita' e bonta' dei link che gli vengono inviati. Si tratta di un miglioramento volto a proteggere la privacy di chi usa la popolare applicazione di messaggistica e a garantire che attraverso i link che si ricevono non vengano veicolati virus in grado ...

Minacce tramite Whats'App - stalking e violenze : due arresti nel Vallo di Diano : Approfondimenti stalking alla ex anche dopo essere stato in carcere: a processo 15 agosto 2018 Nel pomeriggio, a San Pietro al Tanagro e a Pertosa , i carabinieri hanno rispettivamente arrestato un ...

Gruppo WhatsApp "Sguardi di vicinato" sventa femminicidio a Pisa/ Cittadini-sentinelle contro reati e crimini : Gruppo WhatsApp "Sguardi di vicinato" sventa femminicidio a Pisa: il progetto, Cittadini-sentinelle contro reati e crimini.

I backup di WhatsApp non verranno conteggiati nel limite di Google Drive : Grazie ad una nuova partnership tra Google e WhatsApp, gli utenti avranno gratuitamente il ??backup del proprio account sulla piattaforma cloud di Google L'articolo I backup di WhatsApp non verranno conteggiati nel limite di Google Drive proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp - riscontrata falla nel sistema : i messaggi inviati potrebbero essere modificati : WhatsApp è l'applicazione di messaggistica che ne corso degli ultimi anni ha conquistato una grande fetta di consumatori. La piattaforma offre diverse funzioni agli utenti, motivo per cui giornalmente sono tantissime le persone che scambiano messaggi tra di loro attraverso l'app. Recentemente però è stata resa nota la notizia di una falla presente all'interno del sistema che potrebbe compromettere la sicurezza degli utenti. La scoperta dei ...

WhatsApp - virus nei gruppi e nuova minaccia/ Falla dimostrata in video : nessun problema nelle chat individuali : WhatsApp, virus nei gruppi: nuova minaccia. Da oggi Falla rende vulnerabili smartphone Apple e Android. Le ultime notizie: messaggi inviati possono essere manipolati per un bug(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 22:07:00 GMT)

Facebook pronta a monetizzare con WhatsApp : nell'anno nuovo arrivano gli annunci pubblicitari : Mentre questa trasformazione può portare a una base di utenti decrescente per WhatsApp, Facebook sembra destinata a convertire l'app di messaggistica mobile numero uno al mondo in una macchina per ...

WhatsApp - in arrivo le pubblicità nelle chat e ulteriori opzioni per le aziende : WhatsApp, la famosa piattaforma di messaggistica, è alla ricerca di guadagni da effettuare attraverso l'app. L'applicazione acquista da Mark Zuckerberg per 22 miliardi di dollari, è diventata ormai indispensabile per milioni di utenti. Dapprima l'applicazione era a pagamento, ma successivamente all'acquisto da parte del fondatore di Facebook, è stata resa gratuita e ciò ha fatto si che gli iscritti diventassero ancora più numerosi. Di mese in ...

Whatsapp a pagamento per le aziende e pubblicità nello “Stato” : Quattro anni dopo che Facebook ha acquistato Whatsapp per 19 miliardi di dollari, è finalmente (per Zuckerberg) arrivato il momento di trarre profitto dall’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. Per ora si tratta solo della versione Business dell’app, dunque arriveranno le pubblicità? Whatsapp Business trarrà profitto da grandi aziende che utilizzano il servizio per interagire con i clienti, avviando i suoi primi ...

Per le aziende a pagamento WhatsApp : Business API nel dettaglio (link e guida richiesta) : Per le aziende WhatsApp sarà a pagamento e questo perché le nuove Business API garantiranno degli strumenti unici e diretti di comunicazione con i clienti, prima alle grandi e poi anche alle piccole imprese. Un canale di comunicazione preferenziale che, come tale secondo Mark Zuckerberg proprietario di Facebook e anche dell'applicazione di messaggistica, va pagato. Cosa consentiranno di fare le nuovissime WhastApp Business API? Per il mondo ...

WhatsApp aggiunge il pulsante “Segna come già letto” nelle notifiche : Dopo Telegram, anche WhatsApp ha aggiunto il pulsante "Segna come già letto" nelle notifiche. L'aggiornamento è in rilascio via server. L'articolo WhatsApp aggiunge il pulsante “Segna come già letto” nelle notifiche proviene da TuttoAndroid.