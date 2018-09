Wall Street | 5 Titoli Buy per dribblare i dazi di Donald Trump

Wall Street incerta a metà seduta : Wall Street continua la sessione con gli indici contrastanti . Il Dow Jones avanza dello 0,79% a 26.455,73 punti, mentre resta piatto l' S&P-500 , con le quotazioni che si posizionano a 2.908,91 punti.

Borsa - Milano positiva con Wall Street : La Borsa di Wall Street, positiva nonostante le tribolazioni tra Stati Uniti e Cina per le nuove tariffe imposte da Washington, spinge la Borsa di Milano e il resto delle europee in territorio ...

Wall Street apre in leggero rialzo : Avvio con il segno più per la borsa americana , con l'attenzione sempre puntata sulla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina . Dal fronte macro sono giunti i dati sul settore immobiliare, che ad ...

Borsa : Milano giù prima di Wall Street : ANSA, - Milano, 19 SET - Piazza Affari si conferma in calo , Ftse Mib -0,4%, in attesa dell'avvio di Wall Street, con lo spread in rialzo a 235 punti secondo la piattaforma Bloomberg, a danno di Banco ...

Wall Street chiude in rally nonostante dazi Usa contro Cina : New York, 18 set., askanews, - Wall Street ha chiuso in rally la seduta odierna. Se ieri gli indici americani erano stati colpiti da sell-off con l'avviCinarsi di nuovi dazi Usa contro la Cina, oggi ...

Wall Street in rialzo a metà seduta : Giornata positiva per la borsa americana , con l'indice Dow Jones che mostra un rialzo dello 0,64%. Sulla stessa linea l' S&P-500 , che si porta a 2.905,32 punti. In rialzo il Nasdaq 100 , +0,89%,, ...

Nio - la “Tesla cinese” che vola a Wall Street : Montagne russe a Wall Street per Nio nella prima settimana di quotazione. La start up di auto elettriche cinesi ha fatto il suo esordio sul listino tecnologico americano Nasdaq grazie al meccanismo denominato American depositary receipt che consente a società straniere di esser scambiate nei mercati finanziari Usa per il tramite di banche depositarie. Dietro Nio le robuste spalle di una grande società cinese come la Tencent, holding tecnologica ...

Wall Street con il segno meno : Scambi in ribasso sulla borsa americana , con il Dow Jones che lima lo 0,05% a 26.140,51 punti . In lieve calo l' S&P-500 , che continua la giornata sotto la parità a 2.897,27 punti. In ribasso il ...

Apple arranca a Wall Street - niente sorprese da primo weekend vendite nuovi iPhone : vendite sul titolo Apple che cede quasi il 2% scivolando sotto quota 220 dollari. Gli analisti di Instinet, Nomura, rimarcano che gli ordini del fine settimana per i nuovi iPhone suggeriscono ...

Wall Street resta al palo : Sosta intorno alla parità la Borsa di New York , con il Dow Jones che si attesta a 26.133,59 punti; sulla stessa linea l' S&P-500 , con le quotazioni che si posizionano a 2.904,98 punti. Senza ...

Wall Street chiude debole : Dow Jones +0 - 03% - Nasdaq -0 - 05% : Chiusura debole per la Borsa di New York. A Wall Street l'indice Dow Jones sale dello 0,03% attestandosi a quota 26.154,88 punti, mentre il Nasdaq perde lo 0,05% scendendo a 8.010,04 punti. Lo ...

Wall Street limita la discesa grazie ai bancari : Prosegue poco mossa la borsa di Wall Street in una giornata ricca di dati macroeconomici rilevanti. Prima dell'avvio del mercato è stato diffuso un aggiornamento sulle vendite al dettaglio , cresciute ...

Borsa : Europa sale con Wall Street : ANSA, - MILANO, 14 SET - Proseguono in rialzo sulla scia di Wall Street le principali borse europee nel finale. La migliore è Francoforte , +0,51%, , seguita da Parigi , +0,48%, , Londra , +0,24%, e ...

Wall Street cauta in avvio : Partenza poco mossa per la borsa di Wall Street in una giornata ricca di dati macroeconomici rilevanti. Prima dell'avvio del mercato è stato diffuso un aggiornamento sulle vendite al dettaglio, ...