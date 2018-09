Volley - Mondiali 2018 : il borsino dopo la prima fase. Italia - USA e Polonia ruggenti. Deludono Russia e Francia - Brasile da rivedere : Si è conclusa la prima fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile, le migliori 16 Nazionali rimaste in corsa ora si daranno battaglia nella seconda fase che si giocherà nel weekend del 21-23 settembre tra Milano, Bologna, Sòfia e Varna. Tracciamo un bilancio delle varie squadre dopo le prime cinque partite giocate, chi sale e chi scende, il borsino delle formazioni di punta. CHI SALE: Italia. La nostra Nazionale è sembrata la squadra più ...

Volley : Mondiali 2018 - per Italia-Slovenia lo share è del 9.5% : FIRENZE- Ancora un successo di ascolti per la nazionale di Blengini , oggi in viaggio verso Milano dove da venerdì 21 sarà impegnata nella seconda fase dei Campionati del Mondo Maschili. Ieri sera gli azzurri hanno ricevuto l'abbraccio del Mandela Forum che anche per l'ultima gara giocata contro la Slovenia ha fatto registrare il tutto esaurito, ma anche sull'affetto, ...

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia domina la prima fase - il pagellone degli azzurri. Zaytsev-Juantorena - gli Invincibili. Giannelli poeta - Mazzone rivelazione : L’Italia è stata davvero perfetta nella prima fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile: 5 vittorie in altrettante partite giocate, 15 punti conquistati e solo due set persi. Cammino fantastico per la nostra Nazionale che ha fatto bottino pieno tra Roma e Firenze, presentandosi così a punteggio pieno alla seconda fase che giocheremo a Milano dal 21 al 23 settembre. Gli azzurri hanno messo in mostra un grande gioco riuscendo a sconfiggere ...

Italia-Finlandia - Mondiali Volley 2018 : programma - orari e tv : Venerdì 21 settembre l’Italia tornerà in campo ai Mondiali 2018 di volley maschile per affrontare la Finlandia nel primo match della seconda fase. Al Mediolanum Forum di Assago – Milano, gli azzurri se la dovranno vedere contro gli scandinavi in un incontro da vincere a tutti i costi per mettere una seria ipoteca sulla qualificazione alla terza fase e sull’ingresso tra le sei grandi del Pianeta. La nostra Nazionale si presenta ...

Volley - Mondiali 2018 : chi raggiungerà la Final Six? L’analisi dei gironi della seconda fase : Italia - USA - Polonia favorite : Si sono definiti i gironi della seconda fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno tra Italia e Bulgaria nel weekend del 21-23 settembre. Le migliori 16 Nazionali sono state divise in quattro gironi e si sono portate dietro tutti i risultati ottenuti nella prima fase. Le vincitrici dei quattro gruppi e le due migliori seconde accederanno alla terza fase che prevede due Pool tra tre squadre ciascuna prima delle semiFinali ...

Video/ Italia Slovenia (3-1) : highlights della partita (Mondiali Volley 2018) : Video Italia Slovenia (3-1): highlights della partita di pallavolo. Ai Mondiali volley 2018 arriva la quinta vittoria consecutiva per gli azzurri di Blengini(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 09:40:00 GMT)

Mondiali Volley 2018 – Da leggenda della pallavolo a tecnico della Serbia : Nikola Grbic ispira le nuove generazioni : Nikola Grbic: una leggenda per la pallavolo e fonte di ispirazione per le giovani generazioni Una vita sui campi del Volley italiano, indossando la maglia di club sparsi per la penisola e un tocco che ha fatto di lui uno tra i migliori palleggiatori al mondo. Nikola Grbic, ex palleggiatore e oggi tecnico della nazionale serba di pallavolo, classe 1973, sta vivendo oggi la sua seconda vita pallavolistica sulla panchina della nazionale del ...

Volley - Mondiali 2018 : il tabellone dell’Italia nella seconda fase - la strada verso le semifinali. Avversari e possibili incroci : L’Italia ora sogna davvero in grande ai Mondiali 2018 di Volley maschile, ha dominato la prima fase infilando ben cinque vittorie (15 punti, solo 2 set persi) e si presenta alla seconda fase a punteggio pieno e con sempre maggiore convinzione. Gli azzurri sono stati strepitosi fin dall’inizio, surclassando il Giappone al Foro Italico di Roma e poi al Mandela Forum di Firenze sono stati stratosferici come dimostrano il roboante 3-0 ...

Mondiali Volley 2018 – Conclusa la prima fase : tutti i risultati : I Mondiali di Volley 2018 passano alla loro seconda fase, l’Italia conclude la prima parte di competizione a punteggio pieno Conclusa la prima fase dei Campionati del Mondo Maschili Pool A (Firenze/Roma) – 9/9 Italia-Giappone 3-0; 12/9 Domenicana-Slovenia 1-3; Belgio-Argentina 3-1. 13/9 Dominicana-Giappone 0-3; Italia-Belgio 3-0. 14/9 Argentina-Dominicana 3-0; Giappone-Slovenia 1-3. 15/9 Belgio-Slovenia 2-3; Italia-Argentina 3-1. ...

Volley - Mondiali 2018. Italia-Slovenia 3-1 - Chicco Blengini : “Vittoria durissima - cinque successi erano l’obiettivo” : L’Italia ha chiuso alla grande la prima fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile sconfiggendo la Slovenia per 3-1 e presentandosi così alla seconda fase a punteggio pieno (5 vittorie, 15 punti). Prova di forza da parte della nostra Nazionale che ha annichilito i balcanici e ora vuole continuare a sognare in grande, presentandosi a Milano da imbattuta per sfidare Olanda, Russia e Finlandia nella corsa verso la terza fase. Queste le ...

VIDEO Italia-Slovenia 3-1 - Mondiali Volley 2018 : gli highlights della partita - quinta vittoria degli azzurri! : L’Italia continua a incantare ai Mondiali 2018 di volley maschile e ha sconfitto la Slovenia per 3-1, infilando così il quinto successo consecutivo davanti ai 7500 spettatori del Mandela Forum di Firenze. La nostra Nazionale chiude la prima fase a punteggio pieno (5 vittorie, 15 punti, 15-2 il conto set) e si lancia carichissima verso la seconda fase: al Mediolanum Forum di Assago – Milano, dal 21 al 23 settembre, gli azzurri ...

Mondiali Volley 2018 – L’Italia saluta Firenze col geyser sound : il ringraziamento è da brividi [VIDEO] : Un ringraziamento da brividi al pubblico di Firenze: gli azzurri della pallavolo salutano il pubblico con il geyser sound Un’Italia magnifica ai Mondiali di Volley 2018! Gli azzurri hanno conquistato l’ennesima vittoria, la quinta consecutiva, davanti al pubblico italiano. Dopo un inizio non troppo positivo, che ha visto la Slovenia conquistare il primo set, gli italiani hanno reagito, portando a casa un’importante ...

Volley - Mondiali 2018 : i risultati delle partite di oggi (18 settembre) e le classifiche dei gironi : oggi martedì 18 settembre si sono disputate 8 partite ai Mondiali 2018 di Volley maschile. L’Italia ha sconfitto la Slovenia chiudendo a punteggio pieno come ha fatto la Polonia battendo la Bulgaria, la Serbia ha domato la Russia nello scontro diretto, successi di Francia e Brasile. Di seguito tutti i risultati di oggi martedì 18 settembre ai Mondiali 2018 di Volley maschile. risultati DI oggi (MARTEDI’ 18 settembre): Brasile ...

Volley - Mondiali 2018 : Serbia-Russia 3-2 - Atanasijevic batte Mikhaylov! La Polonia a punteggio pieno : Non solo la vittoria dell’Italia sulla Slovenia nell’ultima serata della prima fase ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Si sono giocate altre due partite determinanti per la composizione dei gironi della seconda fase. SERBIA vs RUSSIA 3-2 (25-21; 24-26; 25-17; 22-25; 15-12) Sorpresa a Bari dove gli slavi riescono a mettere sotto i Campioni d’Europa, incappati nella seconda sconfitta nel torneo e ora davvero con le ...